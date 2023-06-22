محافظ بنك الجزائر يشارك في أشغال أفريكسيم بنك بغانا

قام محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، بتمثيل الجزائر في أشغال الجمعية العامة السنوية ال 30 للبنك الإفريقي للإستيراد و التصدير (أفريكسيم بنك)، بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان لبنك الجزائر، شارك محافظ بنك الجزائر في هذا الحدث الذي نظم من 18 إلى 21 جوان في أكرا غانا. وكذا في الإحتفاء بالذكرى ال 30 لتأسيس هذا البنك.

وأجرى محافظ بنك الجزائر محادثات على انفراد مع نظرائه الأفارقة. كما تحادث مع رئيس أفريكسيم بنك و رئيس مجلس الإدارة، بنديكت أوراما بحضور سفير الجزائر في غانا، علي رجال.

أين ذكر طالب ب”الالتزام المطلق للسلطات العليا للبلاد سيما بتطوير الإستثمار في إفريقيا وتعزيز التبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية”.