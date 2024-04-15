محافظ بنك الجزائر يشارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن

يشارك محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن مابين 15 إلى 20 أفريل 2024.

وحسب بيان البنك المركزي سيكون جدول أعمال هذه الإجتماعات التطرق إلى الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء وتنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية. إضافة إلى الاستراتيجيات التي تشجع النمو الشامل والمستدام.

وبصفته ممثلا للجزائر سيشارك صلاح الدين طالب، في الجلسة العامة للجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي.

بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي, كريستالينا جورجييفا، إضافة إلى لقاءات مع المدير العام لصندوق النقد العربي، فهد التركي، ورئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك)، بينيديكت أوراما.