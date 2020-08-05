محافظ بيروت: الانفجار طال نصف المدينة وشرد نحو 300 ألف شخص!

كشف محافظ بيروت، مروان عبود، اليوم الأربعاء، أن الضرر الناتج عن انفجار المرفأ طال نحو نصف المدينة، وأن الكلفة تتخطى 3 مليارات دولار.

وحسب ما أورده موقع سكاي نيوز، نقلا عن مراسليه من قلب الحدث، فقد بدءت الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية في القصر الرئاسي في بعبدا لبحث تداعيات انفجار بيروت، منذ حوالي الساعة.

هذا وصرح وزير الصحة اللبناني حمد حسن لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الإنفجار خلف 100 قتيل وعدد كبير من المفقودين.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، بيروت مدينة منكوبة، كما أعلن حالة طوارئ لمدة أسبوعين في المدينة.