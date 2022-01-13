محافظ دوالا.. حادثة الإعتداء على الصحافيين فعل معزول وفردي

وصف محافظ دوالا الكاميرونية إيفاه ديبوا حادثة الإعتداء على الوفد الصحفي قرب الفندق بـ “الحادث المعزول”.

وقال ديبوا خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم رفقة سفير الجزائر بالكاميرون “أؤكد أن الامن متواجد في دوالا. حادثة الإعتداء هو فعل معزول وفردي من قبل جماعة متطرفة متواجد. من جانبنا. سنواصل البحث عن المتورطين”.

وتطرق ديبوا لتفاصيل الحادثة عنما قال “الحادثة لم تقع داخل الفندق، إنما وقعت على بعد امتار منه ما يؤكد أن الامر يعتبر جريمة فردية”.

وطالب ديبوا من الإعلام التحلّي بالمصداقية في نقل المعلومة “تجنبوا أخذ المعلومات من وسائل الاعلام الإجتماعية ووجب على الاعلاميين أخذ المعلومة من المصدر “.

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وأعرب شرف الدين عمارة رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، “الفاف” عن تأسفه من الحادثة التي وقعت بدوالا الكاميرونية. كما ندّد بالإعتداء على الصحفيين الجزائريين بالقرب من الفندق

وحسب بيان للفاف، فقد تعرض 3 صحفيين إلى اعتداء بالقرب من الفندق الذي يقيمون فيه. وهم “إسماعيل محمد أمقران” و “مهدي ضحاك” و”محمد عيساني”. كما أن الصحفيون الثلاثة متواجدون بدوالا الكاميرونية لتغطية فعاليات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 وبالتحديد مباريات المنتخب الوطني.

وأوضح البيان، أن الصحفيين الثلاثة قد تعرضوا ليلة الأحد إلى اعتداء بمحيط الفندق الذي يقيمون فيه. ما خلف إصابتهم بجروح طفيفة. إضافة إلى سلبهم بعض الأغراض الشخصية من بينها جواز سفر و3 هواتف

وكان الاتحاد الجزائري ”الفاف” قد تواصل مع مدير الأمن المعين للبعثة الجزائرية. واتصل بمسؤولي الأمن على مستوى مدينة دوالا. ما سرع من تنقلهم إلى الفندق للإستعلام عن وضعية الصحفيين الجزائريين وفتح تحقيق حول الحادثة.

كما ندّد الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” بشدة هذا التصرف الجبان. الذي وقع في اليوم الافتتاحي للمنافسة القارية. والتي تلعب تحت شعار الروح الرياضية والأخوية داخل الملعب وخارجه.