محافظ دوالا.. صوت الجزائر جد مسموع وله تأثير قوي

تحدث محافظ مدينة دوالا الكاميرونية، إيفا ديبوا، عن مكانة الجزائر في الساحة الكروية الإفريقية، ومساهمتها لتنظيم الكان في وقتها المحدد.

وصرح ديبوا، لمبعوث “النهار” بالكاميرون: “الجزائر تتواجد على مرمى حجر من مقر “الكاف” بمصر، وصوتها جد مسموع وله تأثير قوي”.

كما أضاف: “دعم الجزائر لنا في تنظيم هذه الكان في وقتها المحدد، أسعدنا، ونأمل في رد هذا الجميل”.

وتابع إيفا ديبوا: “اختيار بعثة المنتخب الجزائري الإقامة في مدينة دوالة، هي فرصة لنا من أجل توجيه الشكر للجزائر من جديد”