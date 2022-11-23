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قناة النهار

“محافظ شرطة :” إنخفاض قضايا العـ.ـنف ضدّ المرأة

بقلم قناة النهار
“محافظ شرطة :” إنخفاض قضايا العـ.ـنف ضدّ المرأة
أمن
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“محافظ شرطة :” إنخفاض قضايا العـ.ـنف ضدّ المرأة

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