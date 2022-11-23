قناة النهار “محافظ شرطة :” إنخفاض قضايا العـ.ـنف ضدّ المرأة بقلم قناة النهار نشر في 23 نوفمبر 2022 - 16:44 أمن شارك غرِّد أرسل 42 0 “محافظ شرطة :” إنخفاض قضايا العـ.ـنف ضدّ المرأة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/I5laU اقرأ أيضا النهار ترندينغ: قطر تبهر العالم وتفتتح المونديال بآيات من القرآن الكريم قناة النهار 21 نوفمبر فالحلوة والمرّة : قصة زوجان جمع بينهما الحب منذ الصغر..ترقبوها قناة النهار 21 نوفمبر تربية: الأقسام الجاهزة .. حل إستعجالي مؤقت للقضاء على مشكل الإكتظاظ قناة النهار 07 نوفمبر عميد جامع الجزائر: شجرة الزيتون المباركة من أرض فلسطين نقلت لتغرس في أرض الجزائر المباركة قناة النهار 02 نوفمبر نساء تخترن العمل في معاصر الزيتون لتوفير دخل لهن ولعائلتهن قناة النهار 20 نوفمبر تخفيضات بين 50 و80 بالمئة على السيارات اقل من 3 سنوات قناة النهار 22 نوفمبر طالع هابط: النوي يرصد معاناة سكان دوار الزرزور بتيارت ويكشف حياة البدائية التي يعيشونها قناة النهار 10 نوفمبر جزائريون: محمد شمامي ينجح في إجراء عمليات معقدة بتقنيات متطورة قناة النهار 14 نوفمبر مجتمع: لتفادي خطر الإنفجار أو الإختناق بأجهزة التدفئة .. هذه هي الخطوات قناة النهار 06 نوفمبر مالية: البنوك الجزائرية تحضر نفسها لتمويل إقتناء السيارات بالجزائر بقروض حلال قناة النهار 09 نوفمبر