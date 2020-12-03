محافظ عقاري سابق ببومرداس مهدد بالحبس بشهره لعقد هبة مرتين

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد عشية اليوم تسليط عقوبة عامين حبس نافذ لمحافظ عقاري سابق بالمحافظة العقارية ببومرداس.

وتوبع المتهم رفقة أحد المواطنين على خلفية متابعتهما بجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة للحصول على شهادة غير صحيحة.

وقام المتهم (ز.س )وهو محافظ عقاري سابق بالمحافظة العقارية ببومرداس بشهره لعقد هبة مرتين لصالح أحد المواطنين المدعو (ب,ع ) لقطعة ارضية واقعة بحي كواتيز بولاية بومرداس.

و بعد مثول المتهم أنكر التهمة المتابع بها و صرح انه أخذ المعطيات حسب البطاقة العقارية , علما أن الأمر يتعلق بملفات المواطنين التي اتلفت بسبب ما حصل في زلزال بومرداس سابقا.

و بعد تصريح الشاهد وهو خبير عقاري في المحافظة العقارية ببومرداس صرح هذا الأخير في شهادته ان المتهم منح التوقيع وان المحافظات العقارية غير مجهزة بآليات ادارية تسمح لهم في اول مرة المحافظة على البيانات الموجودةفي الملف

وأضاف أن ان المحافظ العقاري يقوم بالغفل عن بعض البيانات و التي تؤطر العقد على اساس انه فيما بعد مزور و من المفروض ان البيانات الموجودة في البطاقة العقارية.

وأكد أن الموثق يستند عليها الموثق لابرام العقد و لربما في قضية الحال هو خطا مادي.

وبعد تقديم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد طلباته في هذه القضية قرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم في هذه الأسبوع المقبل