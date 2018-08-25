محافظ وأدوات مدرسية للمعوزين بمعسكر

خصصت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 4 ألاف محفظة مدرسية بالأدوات المدرسية لصالح التلاميذ المعوزين بولاية معسكر.

وأوضحت مصالح النشاط الإجتماعي أنه سيتم توزيع هذه المحافظ على البلديات لتسليمها للتلاميذ المعوزين بالتعاون مع مديرية التربية قريبا.

لتضاف إلى المحافظ المدرسية التي تم اقتناؤها بالاعتماد على ميزانية الولاية و وميزانيات البلديات التي كلفت 14 مليون دج.

كما جهزت اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري 500 محفظة لصالح التلاميذ المعوزين.

سيتم توزيعها بعد انتهاء مديرية النشاط الإجتماعي و الولاية و البلديات من توزيع حصصها لتفادي الإستفادة المزدوجة.