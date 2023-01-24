محاكمة أحمد معزوز تكشف تضخيم فواتير وتهريب أموال للخارج وتمويل قناة هشام عبود

في اليوم الخامس على التوالي من جلسة محاكمة السعيد بوتفليقة المستشار وشقيق الرئيس الراحل رفقة رجال أعمال بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد، تميزت جلسة المحاكمة بسماع أقوال رجل الأعمال أحمد معزوز.

وجرى استجواب معزوز بخصوص اختفاء 163 مركبة داخل تعاونية فلاحية بأولاد شبل ببليدة بهدف تضليل العدالة، كما تم استجوابه بشأن تمويل قناة تلفزيونية أجنبية تعمل على التحريض.

وجاء الاستجواب كالتالي..

القاضي: هل تعترف بالتهم أم تنكرها؟

معزوز: أنكر التهم المتابع بها سيدي القاضي.

القاضي: هل عندك تفسير لورود اسمك ضمن قائمة تم ضبطها بعد تفتيش مسكن سعيد بوتفليقة الواقع بشارع الابراهيمي بالابيار، حيث تبين أنك قمت بمساهمة مالية لتمويل الحملة الانتخابية بمبلغ 10 مليون دينار؟

المتهم: ليس لدي أي علاقة بالسعيد بوتفليقة، ولا توجد أي اتصال بيني وبينه.

القاضي: ما علاقتك بقناة “أمل تيفي” المملوكة لهشام عبود و هل تلقيت أي أوامر من أي شخص لتمويل هذه القناة؟

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المتهم: لا يوجد أي أمر وليس لدي أي علاقة ولم يسبق لي أن اتصلت أو تعاملت معهم لا وطنيتي و لا أصولي يسمحولي أن اتعامل مع هذا الصنف لا بالجزائر و لا بالخارج. وكل أموالي كانت بالعملة الوطنية، أنا ليس لدي أي دخل بالعصابة، عندي 18 سنة عمل وكل أموالي حلال.

القاضي: أنت تقول ليس لديك أي علاقة شكرا واضح.. من مسير شركة جي ام ترايد المخصصة لقطع الغيار وما علاقتك بالشركة؟

المتهم : مسيرها (ن.ع) ليس لي أي علاقة بها من 2010.

القاضي : تبين أنك قمت بتهريب أموال الى الخارج من خلال عملية استيراد وتوطين بنكي، حسب مراسلة الجمارك ملفات المنازعات تم انجازها ضد هذه لشركة.. التوطين كان في 2019 بمبلغ 16 مليون و 26 الف دولار امريكي. تضخيم فواتير ما تبريرك لذلك.

المتهم : سيدي الرئيس انا لست مسير المدعو(ن.ع) هو المسير وعند فتح الملف من طرف مكافحة الفساد لم يتم استجوابي و كلهم اخذو البراءة لانهم اخذو الوثائق التي تثبت شفاقية العملية و اليوم اجد نفسي متهما ، و انا الحمد لله ..سيدي الرئيس 1989 بديت نخدم و انا من عائلة التجار و الصناعيين لاب عن جد من سنة 1991 فتحت مصنع لقطع الغيار و كنت اول مستورد من الصين و كنت اول من قام بانجاز مصنع مع الصينين و مصنع المياه المعدنية و 2004 اسست شركة جيام ترايد ..و في 2016 اشتريت المركز التجاري لباب الزوار.

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القاضي: معزوز عندي اسئلة اطرحها لك..من المسؤول عن تضخيم فواتير بقيمة 14 مليون و 77 الف دولار اميركي.

المتهم : لم اكن مسيرا.

القاضي : انت تخرج عن الموضوع تتكلم على محاكمات وتم الفصل فيها..اليوم نحن في واقعة محددة

المتهم :2004 اسست شركة استيراد و تصدير سيارات و عملية الاستيراد التي كانت تقوم بها الشركة كانت شفافة و تحت مراقبة ادارة الجمارك ومستشار مخصص للعمليات البنكية و منح كامل للمعطيات.

القاضي: انت تقرا من الورقة ماذا بيا انت تشرح لي التفاصيل.. الورقة التي تقرا منها استطيع ان اجلب اي شخص يقرا لي.. من هم المستفيدون من هذا التضخيم؟

معزوز: عندي كل الوثائق التي تثبت ان العملية الي قمت بها كانت شفافة..اسمحلي نشرحلك.

القاضي : تفضل انا انتظر كيف تشرح لي..بالورقة ام ليس بها؟

معزوز :لم اسمع.

القاضي: راح تقرأ أم تشرح.

معزوز: لم افهم.

القاضي :افضل انك تشرح لي و لا تقرأ.

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معزوز : كانت فيه عملية توطين، الوثائق تأتي باسم البنك و ليس باسم المستورد ولعلمك سيدي القاضي فإن البضاعة كانت كبيرة و قد تم شحنها الى الجزائر لهذا كان البنك يحول المبالغ بموجب فواتير جزئية و على مراحل، الشركات الصينية التي نستورد منها هي مؤسسات مصنعة وهي مؤسسات عمومية صينية وكل معاملاتها تتم عن طريق بنوك عمومية صينية، كل مسيرتي المهنية لم يسبق ان حرر ضدي اي مخالفة.

القاضي : كملت قريت من الورقة واش كنت كاتب؟ ..تبين من خلال التحقيق اخفاء 163 مركبة من التعاونية الفلاحية باولاد الشبل بالبليدة.

معزوز: أنا سمعت بهذه القضية نهار قبل المحاكمة ولا علم لي بهذه القضية هذه المركبات او الشخص الذي وجدت عنده.. كانت عندي سيارة تع الشركة ابلغت بها وليس لدي اي حاجة باسمي و هي موجودة بمحضر الجرد، وزيد نعطيك حاجة سيدي الرايس هذه الشاحنات حنا عندنا 75 وكيل معتمد في الولايات وكلهم عندهم سيارات وكل الوثائق بيقاو في الشركة.

القاضي: شركة ميدياكوم ماعلاقتك بها؟

المتهم : أنا اسستها لابنتي التي تدرس بجامعة باب الزوار “شيمي فرماسي اندوستريال” و كانت تريد مواصلة دراسة الدكتوراه خارج الوطن انا و لا عائلتي رفضنا ذلك و لهذا قررت انشاء شركة

لها.

القاضي: مصدر الأموال تاوعك

معزوز : نعم هاذي صرات في 2015 و 2012 الوثائق عند المحامي، من اموالي الخاصة.

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القاضي: بخصوص القرض بقيمة 35 مليار سنتيم التي تم منحه لغزلان ابنتك على اي اساس؟

المتهم : المنح كان من أموالي الخاصة وأموالي الخاصة مدفوعة الضرائب.. سيدي القاضي هذه ابنتي ” كي منمدش لابنتي لمن نمد منقدرش نزكي منقدر ندير والو باموالي… ”

وكيل الجمهورية: ماعلاقتك ببعيري محمد؟

المتهم: بعيري محمد وليد عمتي كان شريك مع الفرنسين في سنة 2012 كانت هناك امور عائلية اقترحولي واشتريت عليه حصص 70 بالمئة بالوثائق و تم ذلك عند الموثق ودفعت الرسوم و الضرائب وهو وليد عمتي و تربيت معاه كي الخاوة.

القاضي: الحصص شريتها باسمك ؟

المتهم : شريتهم في 2012 باسم شركة جيام ترايد و بعدها قمت بتحويلهم باسم معزوز احمد كشخص طبيعي

.. سمعت بلي كاين مكالمات هاتفية بيني وبين السعيد بوتفليقة ليس لدي اي علاقة بالسعيد بوتفليقة و لا جامي شفتو واذا لقاو ميساج تع صح عيدك يوروهولي، و ليس لدي مشكل مع قانون الصرف.