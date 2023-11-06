محاكمة أمير ديزاد ومحمد زيطوط و20 متهما من أعضاء ومؤسسي حركة رشاد الارهابية

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين إلى جلسة 3 ديسمبر 2023 المقبل محاكمة المتهمين. المتواجدين في حالة فرار كل من المدعو ( أمير بوخرص) المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي. باسم ( أمير ديزاد) والمدعو (محمد زيطوط) بالاضافة الى 6 متهمين آخرين فارين يتقدمهم مؤسس. تنظيم رشاد الإرهابي المتهم (مراد دهينة،) بحيث سوف يتم محاكمة المعنيين غيابيا.

كما سيمثل خلال الجلسة المبرمجة 12متهما يتابع في نفس القضية يتواجد من بينهم 3 في سجن الحراش. أولهم( مصطفى قيرة)، أما البقية فتم وضعهم تم الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق يتقدمهم الصحفية(ل.جميلة).

وسيتابع المتهمون بجنايات وجنح تتعلق بجناية المؤامرة ضد أمن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين. ضد سلطة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية جناية الإنخراط في منظمة تخريبية. تنشط داخل وخارج الوطن وجناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي جنحة العرض لانظار الجمهور منشورات. واوراق من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل الوطن. وخارجه قصد القيام بأفعال إرهابية من شأنها المساس بأمن الدولة.