 محاكمة أنيس رحماني في قضية العقيد المتقاعد اسماعيل

استأنف مجلس قضاء العاصمة، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني في قضية العقيد المتقاعد اسماعيل.

ويواجه أنيس رحماني، تهما تتعلق بجنحة إهانة قائد اثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي واهانة هيئة نظامية.

كما يواجه الزميل أنيس رحماني تهما بجنحة القذف، المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير اذن صاحبها.

وقدم محامي أنيس رحماني دفوعا شكليا يقضي بتقادم الدعوى العمومية، كونها تتقدم المتعلقة بالصحافة المكتوبة أو المرئية بعد 6 اشهر.

وقال إن التسجيل تم بثه في 9 أكتوبر 2018، والضحية اودع في فيفري 2020، وبالتالي الدعوى العمومية تم تحريكها بعد 6 اشهر.

ولم يفرق تسبيب المحكمة بين المخالفات والجنح، فمخالفات الصحافة تكون بسيطة مثل استعارة الأسماء عقوبتها لا تتعدى الغرامات الجزائية.

وأشهر تهمة لم ينظمها قانون الاعلام هي تهمة القذف –يضيف المحامي-.

وأشار المحامي أن الوقائع الحالية لم يتم ارتكباها خلال النشاط الاعلامي، بل المتهم ارتكبها خارجه، وقام ببث المكالمة في قناة لا بث ورخصة.

وأضاف المحامي أن موكله صحفي محترف ارتكب الوقائع لحماية صحفي سببه كله مقال صحفي والوقائع لها صلة بالميدان الاعلامي.

وقال “نلاحظ من خلال المستندات ان ما ورد في الملف أن الماثل امامكم صحفي محترف”

وأضاف “الضحية الذي اتصل به طالبا منه خدمة، دليل على مكانته الاعلامية موضوع المكالمة كان بصدد حذف مقال”.

وأكد المحامي أن الضحية لم يتصل بأنيس في بيته بل بمكان عمله، وبالرجوع الى قانون الاعلام هل هذا الفعل يعاقب بهذا الشكل؟

وتابع أن قانون الاعلام يعاقبه بكونه صحفي وليس شخص طبيعي، مشيرا إلى وقائع توقيف الصحفي جربال دون إخطار.