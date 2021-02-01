محاكمة أويحيى وعدد من الوزراء في قضية بن فيسح يوم 14 فيفري القادم

برمجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة جلسة المحاكمة الاستئنافية في قضية رجل الأعمال بن فيسح بتاريخ 14 فيفري المقبل ملف قضية فساد.

ويتابع في القضية عدد من الوزراء السابقين على رأسهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى و عبد الغني زعلان و عمار غول رفقة ثلاثة ولاة سكيكدة السابقين و متهمين آخرين.

وتتعلق هذه القضية بمنح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال بن فيسح محمد مختص في مجال الاستثمارات و الفندقة بولاية سكيكدة و استفاذته من عدة أراضي.

للتذكير، سبق وأن أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد أحكاما في حق المتهمين تراوحت ما بين البراءة و 7 سنوات حبسا نافذا بعد محاكمة دامت ثلاثة أيام كاملة .