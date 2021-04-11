محاكمة الارهابي “أبو الدحداح” و46 آخرين يوم 9 ماي المقبل

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الأحد ،محاكمة 46 ارهابيا، على رأسهم الارهابي الخطير “زرقان احسن” المكنى “ابو الدحداح”.

ويعتبر أبو الدحداح من أبرز الارهابين الذين يحملون أسرارا مهمة عن العمل المسلح في الجزائر منذ مطلع التسعينات.

هذا الارهابي، كشف عبر التلفزيون الجزائري عقب توقيفه بمنطقة “العنصر” بجيجل قبل بضعة اسابيع عن خبايا نشاط الجماعات الإرهابية الناشط في الجزائر و بالخارج، في أول ظهور له عبر وسائل الإعلام.

وشهدت الجلسة غياب “ابو الدحداح” لعدم استخراجه من سجنه.

وجاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع إلى تاريخ 9 ماي المقبل لتواجد المتهم “بلعدة” بسجن خيدر بالبويرة.

ويعد ملف الحال، أول قضية تطرحها هيئة المحكمة ،بعد 6 تأجيلات متتالية، بحيث سيحاكم 32متهما غيابيا.

ويتواجد بقية المتهين رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة، بحيث شهدت جلسة المحاكمة تطويقا أمنيا داخل وخارج المحكمة تحسبا لمحاكمة المتهمين.

ونسبت للمتهمين تهم تتعلق بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة.

كما وجهت لهم تهمة حمل سلاح حربي وذخيرة من الصنف الرابع، بدون رخصة، حيازة متفجرات.

ووجهت لهم أيضا جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ،والمشاركة في جماعة إرهابية مسلحة.

و في ذات القضية يوجد ثلاثة أشقاء متهمين التحقوا بمعاقل الجماعات الإرهابية مطلع التسعينيات.

ويواجه المتهمون تهما بارتكاب أعمال اجرامية استهدفت رجال الأمن والمواطنين العزل.

وألقي القبض على الاشقاء الثلاثة مطلع الألفينات إثر كمين نصبته مصالح الأمن لأفراد الجيش الوطني الشعبي.