محاكمة الامتيازات لمصانع تركيب السيارات.. دفتر شروط بوشوارب يورط الجميع

تتواصل لليوم الرابع مجريات محاكمة عدد من المسؤولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية والامتيازات الممنوحة لمصانع تركيب السيارات.

القاضي تنادي على سلال فارس

القاضي انت مولود بتمنراست؟

القاضي : انت متابع بجتحتي بالمشاركة في تحريض موظفيين عموميين من اجل الحصول على امتيازات غير مستحقة و الاستفاذة من سلطة تاثير الاعوان العمومية

الكلمة ليك

سلال فارس: أنكر التهم جملة و تفصيلا.

فارس سلال: المحاكمة الاولى كشفت المستور.

سلال فارس: لم أحرض أي موظفيين عمومين وطلبت خلال التحقيق أن اعمل مواجهة مع هؤلاء الموظفيين.

سلال فارس: ولم يكن هناك تحريض ولم أستفذ من امتيازات والشركة التي كنت مساهم فيها لم تستفيذ من اي امتيازات.

سلال فارس: نقطة عندها علاقة بالبنواك عمومية الشركة “جامل” لم تستفد من أي بنك عمومي بل تعاملت مع بنوك خاصة وعندي كل الوثائق التي تثبت ذلك.

القاضي: كيف التحقت بهذه الشركة؟

سلال: انا كانت عندي علاقة مع السيد معزوز كانت عندي شركة نقل اسستها في سنة 2008 و شريت معدات من عند شركة معزوز .

فارس سلال: المعدات لم يتم استلامها الي و بعدها عاودت طلبت مقابلته لكي اسوي وضعيتي و مشكلتي و كي كملت المقابلة مع السيد معزوز خلقت العلاقة

القاضي: هي علاقة عمل أم علاقة صداقة

سىال فارس : علاقة عمل انا كنت زبون

القاضي : كيفاش دخلت في الشراكة

سلال فارس : أنا مع الاول سمعت بلي شركة جامال اشتراها معزوز هي كانت شركة فرنسية و بعدها وافقت ندخل معاه في الشراكة.

فارس سلال: و الشراكة كانت مع معزوز و بايري و معزوز لما رأى الشركة مقبلة على الافلاس أراد بيع الاسهم و انا بادرت لانها كانت في حالة مفلسة و دخلت شريك بأسهم

القاضي : ماهي القيمة المضافة التي تركت معزوز يدخل معاك في شراكة ؟

سلال فارس : انا قريت وعندي شهادة تسير واقتصاد درست في انجلترا هذه دراستي رأيت الشركة و كنت أريد إصلاحها

القاضي : لكن في التحقيق السيد بايري قال انك مجبدت حتى اضافةواش رايك في الكلام هذا؟

سلال فارس : انا قدمت اضافة لهذه الشركة ظ

القاضي : بالنسبة لفترة الشراكة ماذا كان والدك يعمل الفترة التي بديت فيها الشركة؟

سلال فارس: انا بديت الشراكة في 2004 و خرجت منها في 2009 ونعم كان يشتغل والدي منصب وزير اول

القاضي : المشاركة تاعك في هذه الشركة كيف كانت؟

سلال فارس : كانت بالمال بقيمة و قدمتها عند الموثق بها شريت الاسهم.

القاضي : أنت متناقض في اقوالك سلال فارس في تصريحاتك عند الدرك قلت بلي مدخلتش بالمال

سلال فارس : دك نوضحلك سيدتي الرئيسة حطي روحك في مكاني

القاضي : لالا متزيدتش تعاودها منحطش روحي في مكانك

سلال فارس : كنت في حالة سيكولوجية جد صعبة مكنتش في حالي

القاضي : هذا سؤال واضح حتى و ان كنت مضطرب

سلال فارس: خلال التحقيقات عملو علاقة بين الافلاس و انا قتلهم انا قرايتي و خدمتي هي تسيير و اقتصاد لتم فهموا الدرك انني محطيتش دراهم في الشراكة.

القاضي : وعندي قاضي التحقيق هل صرحت ذلك هل سماعك كان بحضور الدفاع و بخصوص المسائلة عن المساهمة النقدية بالشركة كان قادر ينبهك دفاعك ؟

سلال فارس : نفس التصريح صرحتو انا دفاعي مكانش قادر يهدر وأنا كنت مضطرب

القاضي : المبلغ المالي الذي دخلت به كشريك ؟

سلال فارس : 9 ملايين دج من راس مال الشركة و 40 مليون دينار

سلال فارس : ابي قبل ان يصبح وزير الاول كانت عنده شركة متخصصة في النقل

القاضي : انت نتكر تصريحاتك امام الضبطية و قاضي التحقيق

سلال فارس : اتراجع سيدتي الرئيسة

القاضي : ماذا استفاد بايري محمد و معزوز احمد عندما أدخولك كشريك باعتبار ان والدك كان وزير اول في تلك الفترة و انت كنت شريك لمتعاملين اقتصادين

قاضي : لم تكن أي استفاذة انا دخلت في مجال الاعمال سنة 2008. وأبي لايتدخل في أعمالي وأنا لا أدخل والي في أعمال

فارس سلال: دخلت في الشركة 2013. و في سنة 2015 تم تعيني كرئيس مجلس ادارة انا كنت حاب نقدم اضافات للشركة اومبعد شفت بلي لازم نجبد روحي

القاضي : هل انك لاحظت اي ممارسات غير قانونية في الشركة ؟

فارس سلال: المشكل انه كانت عندي شركة النقل من قبل علابيها خرجت و انسحبت معاهم أردت العودة لمجالي و انا انسحبت سنة 2016 من الشركة ووالدي كان لايزال يشغل منصب وزير اول

القاضي : بعدما خرجت كم بقي والدك يشتغل نفس المنصب وزير اول؟

فارس سلال :عام و عام و نصف مرانيش شافي

القاضي : الارباح اللي خرجت بيهم قيمتها 11 مليار سنتيم و نسبتها هي الف بالمئة كي دهلت للشركة بميلغ 9 ملاين دج و الشركة كانت مفلوسة. و من أين تخرج بارباح من الشركة ؟

القاضي كيف استعطت الحصول على تلك الأرباح؟

فارس سلال: راني فهمتك علاش ديتها و انذاك العملة الصغبة كانت منخفضة و الشركة تمكنت من الخصول على اسعار جيدة وتحصلت على أرباح بفضلي.

فارس سلال: قمت بتحسين الوضع المالي للشركة وتحسين صورة علامة الشركة في السوق الجزائرية

القاضي: الانابة القضائية التي عملها المستشار المحقق تبينت انك امتلكت عدة عقارات و ممتلكات ؟

سلال فارس : انا مكنتش عندي علم بهذه المحاكمة من قبل بخصوص الاملاك التي تتكلمي عليها

الان استحواب عرباوي حسان

القاضي: أنت مولود بتاريخ 12 ماي 1980 بولاية باتنة

القاضي: أنت متهم بتهم الاستفاذة من سلطة ثأثير أعوان الدولة و تبييض الاموال و الحصول على امتيازات غير مستحقة ؟

عرباوي حسان : أنفي التهم الموجهة الي

عرباوي: هذه الاستمارات التي قام بها مجمع قلوبال قروب، موعد انطلاقها نوفمبر سنة 2019 الا انه للاسف في جوان 2019.

عرباوي: حنا قمنا بتصنيع السيارات و كنا نسابقو في الوقت قمنا بتحضير الارضية وهو مصنع فول سيكادي.

عرباوي: كنا من أجل الانطلاق هذه الاستثمرات وكنا في حرب مع اللوبيات الا أنه في جوان 2019 صرا مشكل.

عرباوي: هذا المصنع نسبة الادماج فيه كانت ستصل 90 بالمئة، و كان سيوفر 30 الف منصب عمل

وقمنا بعقد مع متعامل كوري للتصدير مع افريقيا واوروبا.

عرباوي: بعتنا 500 جامعي الى كوريا الجنوبية وأمضينا اتفاقية مع اونساج في نوفمبر 2019 كل هذه الاتفاقيات خلقت ارضية حقيقة للصناعة.

عرباوي: هذا الشيء أدى الى صراع حقيقي بين صناعة السيارات و استيراد السيارات في الجزائر

القاضي: كيفية انشاء مصنع التوليد بتركيب السيارات كان في مارس 2018 تكلمنا عليه ؟

عرباوي حسان: كان قبل سيدتي الرئيسة في جويلية 2017. تحصلت على المقرر

عرباوي: انا بديت في جويلية 2017 بدون الحصول على اعفاءات جبيائية و شركة اتفاقية الاستثمار في كانت في مارس 2018

القاضي : الوعاء العقاري الذي انشات فيه شركتك كان تابع لشركة وطنية من قبل و ماهي الصيغة القانونية التي تحصلت عليه ؟

عرباوي حسان : انا تحصلت عليه في اطار الاستثمار

القاضي: هل تاكد مساحته حوالي 100 اىف متر مربع ؟

عرباوي حسان : نعم أؤكد ذلك سيدتي الرئيسة

القاضي : التكلفة الاجمالية للمشروع لانشاء مصنعك هل هي أكثر من 13 مليار سنتيم و تمثل المساهمة ب 70 بالمئة هل تؤكد ذلك؟

عرباوي حسان : نعم سيدتي الرئيسة هذه الارقام نحطوها من أجل الحصول على لاندي

عرباوي حسان: الاعفاءات الجبائية من أجل تشجيع الاستثمار ولانضعها في جيوبنا سيدتي الرئيسة

عرباوي حسان: انا مستثمر سيدتي الرئيسة و اغلبية المعدات التي تصنع السيارات أنا مستثمر نخدم بلادي

القاضي : نقص صوتك أنا اسألك على الاعتمادات و انت تحصلت على مجموعة من الاعتمادات اول اعتماد تحصلت عليه في كان في عهد عبد السلام بوشوارب على راس وزارة الصناعة سنة 2015.

القاضي: اعتماد استيراد الحافلات حافلات النقل في المدينة و خارج المدينة

القاضي : لماذا طلبت الاعتماد ؟

عرباوي حسان : طلبته من أجل الاستيراد كان 160 متعامل للي عندهم الاعتماد

القاضي : هل عندك معريفة مع بوشوارب ؟

عرباوي حسان : هذه افتراءات منذ سنة 2017. بخصوص مشروع كيا أرادو تكسير المشروع

القاضي : هل عندك معاملة تفضيلية مع السيد بوشوارب ؟

عرباوي حسان :. انا مستثمر متعامل اقتصادي هذه افتراءات زرعوها عن قصد لكي يكسرو الاستثمار تاعي

اىقاضي : في رايك ان هذه الاشاعات تصل حتى الوزير الاول الذي طلب من يوسف يوسفي، متصلش بيك من أـجل الاعتماد وبعد ازالة الشكوك كنت استفذت من الاعتماد و المقررات؟

عرباوي حسان : واحد مادار فيا مزيا وكل المتعاملين تحصلو على نفس الشيء

القاضي: في سنة 2016 الاعتماد على استيراد السيارات وكيل معتمد لاستيراد علامة هونداي ممضي من طرف عبد السلام بوشوارب ؟

عرباوي حسان: هذا الاعتماد منح لبشركة قلوفيز وهو اعتماد تكميلي

عرباوي حسان: نعم تحصلت عليه في فترة تولي بوشوارب على راس وزارة الصناعة

القاضي : لديك 3 اعتمادات استفذت منها وقت بوشوارب هل هذه الاعتمادات كانت تهيئة من طرفك للدخول في مجال تصنيع السيارات.

القاضي: في عامين و نصف استبقت الاحدات لماذا لجات في مدة قصيرة للحصول على 3 اعتمادات و هل هناك متعاملين اقتصادين اخرين تخصلو على 3 اعتمادات كيا. و ام سي .في و هيونداي مثلك

عرباوي حسان : انا نشاط السيارات بديتو سنة 2010. لشركة قولوبال موتورز و في سنة 2013 كنت راح نعمل مصنع مرسوداس تحصلت على الاعتمادات في مجال الاستيراد

عرباوي حسان المقررات التقنية التي استفذت منها كانت بناءا على دفتر الشروط اىتي عملو بوشوارب انا تخصلت على المقررات بناء على مرسوم 2000/74 و لم يكن في ذلك المرسوم دفتر الشروط كان فيه سجل تجاري

القاصي : هل انت مطلع على هذا الملحق ؟

عرباوي حسان : نعم مطلع عليه و لم يتكلم على دفتر الاعباء

القاضي: انت تحصلت على مقررات تقنية لطرازات مختلفة تاكد ذلك ؟

عرباي حسان : 6 طرازات اؤكد ذلك وهي لعلامات مختلفة بيكانتو و سبورتايز تسقيف تاعي 130 الف سيارة و انا انجزت 20 الف سيارة

القاضي : انت من الاوائل التي استفاذو من المقررات التقنية انت معني بمرحلتين؟

عرباوي حسان: أنا استفذت مثلي مثل كل المتعاميلين الاقتصادين

القاضي تسأل اويحي: هل تؤكد أنكم اخبرتم بوشوارب قبل الموافقة على ملف عرباوي ؟

احمد اويحي :عندما وضعو القائمة 5 +5الملف الذي جلبه يوسف يوسفي كانت هناك اقوال قلت للسيد يوسف يوسفي تحرى على قلو فيز و بعد التحري تم منحه الاعتماد للسيد عرباوي في قائمة 40 في شهر فيفري سنة 2018.

احمد اويحي : لم يأتني أي تقرير من أي مصلحة امنية بهذا الخصوص كان كانت اشاعات في السوق و اجلنا عدة ملفات ليس غلوفيز فقط

أحمد أويحيى: هناك عدة ملفات وطلبت من يوسفي التاكد وهو لم يعمل أي تحقيق عند مصالح الأمن و لم يتاكد بتحقيق امني وبعد 3 اشهر السيد يوسفي عمل قلوفيز في قائمة الـ 40

القاضي: الان تسال يوسف يوسفي

يوسف يوسفي : انا ليس لدي أي صلاحيات لكي اعمل تحقيق امني

يوسفي: انا سالت في الوزارة بخصوص هذه الاشاعات وثبت انها مجرد اشاعات و يقولون انه هناك شراكة او تمويل بين بوشوارب وعرباوي حسان

القاضي: الاشاعات هل كانت تاتي من الوزارة ؟

يوسفي: لا لم تاتي الاشاعات من الوزارة لا يوجد اي علاقة مابين المرسوم و المقررات و لا يوجد اي تحفظات في تلك المقررات

القاضي تستجوب مرة اخرى عرباوي حسان بخصوص تمويله للحنلة الانتخابية لللمترشح المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

القاضي : هل تؤكد انك مولت الحملة الانتخابية بمبلغ 20 مليار سنتيم هل تؤكد ذلك؟؟

عرباوي حسان : انفي هذا الامر أنا لم أمول حتى حملة انتخابية و عندي انتفاء وجه الدعوى.

القاضي : بخصوص مجموعة من السيارات 15 سيارة و مجموعة من اجهزة اعلام الي؟

القاضي: هل اتصل بك بايري من أجل إحضار هذه الامور ؟؟؟

عرباوي حسان : مكانش منها سيدتي الرئيسة لم يتصل بي بايري أبدا

القاضي: بخصوص تبيض الأموال هل قمت بتبييض الأموال عن طريق شركتك

عرباوي حسان انا شريت قطعة ارض 80 بالمئة من بنك الخليج الخارجي و 20 بالمئة كانت رصيدي

وهذا عقار شريت. ب 50. مليار سنتيم شريتو في جوان 2017. و القرض اخذته في جوان 2017. و تسديد القرض اعطاولنا 15 سنة و عندنا اشهاد من عند بنك الخليج الخارجي AGB

اسئلة الدفاع : كيف تحصلت على دفتر الشروط تع بوشوارب سنة 2016. وهو غير مشهر

عرباوي حسان : انا تحصلت عليه بموجب مقرر 2000/74 و ليس لدي علاقة مع الوزير السابق عبد السلام بوشوارب.

أسئلة الدفاع بخصوص الباخرة لنقل الحاويات المتواجدة بميناء سكيكدة باخرة لنقل الحاويات؟

عرباوي حسان : هذه الباخرة شريتها و درتها على جال التصدير لانهم كانوا يتحكمون فينا في النقل البحري واشتريتها بـ 10 مليون دولار

القاضي : هل اشتريتها بموجب قرض بنكي ؟

عرباوي حسان : اشتريتها 70 بالمئة قرض بنكي و الباقي من حسابي الخاص

القاضي : هل تعرف امين تيرة

عرباوي حسان : لا اعرفه و ليست لدي اي علاقة به

القاضي : كيف لا تعرفه وهو كان يشتغل عضو اللجنة التقنية بوزارة الصناعة

عرباوي حسان : لا اعرفه

اويحي: يتدخل من سجن عبادلة كلام عرباوي بخصوص علامة هونداي وعلامة تع كيا التي تابعني بها عشايبو عبدالرحمان نزع منهم الاعتماد قبل مجيئي على رأس وزارة الاولى