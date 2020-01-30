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محاكمة البوشي الثانية في قضية المزايا يوم 5 فيفري المقبل

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محاكمة البوشي الثانية في قضية المزايا يوم 5 فيفري المقبل
بقلم نجيبة سماي

برمجت محكمة سيدي امحمد محاكمة كمال شيخي المدعو  البوشي في القضية الثانية الخاصة بالمزايا غير المستحقة يوم الخامس فيفري المقبل.

وحسبما علمته النهار أونلاين نقلا عن مصادر  قضائية على صلة بالتحقيق فإن القضية قد تم برمجتها بعد عودة الملف من غرفة الإتهام على مستوى مجلس القضاء.

وأكدت ذات المصادر أن القضية المتابع فيها كمال شيخي المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين ووكيل الجمهورية السابق لمحكمة بودواو ومساعده و رئيس بلدية بن عكنون  و سائق  المدير العام الأأسبق للأمن الوطني ورئيس بلدية بن عكنون السابق، هي متعلقة بالأساس بالرشوة وسوء استغلال الوظيفة ومنح المزايا غير المبررة


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=765836

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