محاكمة التمويل الخفي تكشف.. هكذا كانت الملايير تصب في حملة بوتفليقة

تواصلت في الفترة المسائية من نهار اليوم جلسة المحاكمة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية والامتيازات الممنوحة لمصانع تركيب السيارات بمجلس قضاء العاصمة.

مواصلة استجواب رجل الأعمال أحمد معزوز

القاضي: ما سبب اشتراكك نجل الوزير سلال؟

معزوز: لم أكن ولا لمرة شريكا مع عبد المالك سلال وانا بعت الحصص خلصني

القاضي: شركة جمار راك شريك فيها مع بايري وتصريحاتك انت وبايري.

القاضي: تقول ان فارس سلال دخل بالخبرة وليس برأس مال أو أسهم ثم تنازلتم له على الأسهم؟

معزوز :لم يعملوا معي اي تحقيق حتى وجدت نفسي في السجن

القاضي: لكن هو وارد في المحاضر

معزوز: يعني بايري يعني 12 سنة ما يعرفش صلاحو يروح يتنازل لصالح لفارس؟

القاضي: امنعك من تقليل احترام المجلس آخر مرة الاحترام متبادل

معزوز : فارس سلال خلصني والقانون موجود

القاضي: لماذا تنازلت على جماغ موتورز لصالح فارس سلال؟

معزوز :انا خرجت من الشركة

القاضي: إذن لست أنت من جلبت فارس واقترحته على بايري إذن انت تنفي تصريحات بايري؟

القاضي: كيف تعرفت على فارس سلال

القاضي: كم المبلغ شحال بعتلو

معزوز:23٪ مقابل 9 مليون دينار؟

القاضي: إذن انت ليس لك علاقة بجمار موتورز؟

معزوز: ليس لي علاقة ابدا

القاضي: لكن أنت شريك فيها؟

القاضي: كيف لفارس سلال يشتري شركة مفلسة علاه ما يعرفش صلاحو لماذا لم تحتفظ بهاّ؟

القاضي: هل اشراكك فارس سلال لأجل الاستفادة من امتيازات بصفته وزير اول؟

معزوز :سلال كان وزير من 2012 إلى 2017 وانا تحصلت على المقرر في 2018؟

القاضي :انت تتابع في سيرته جيدا مليح؟

القاضي: إذن على حساب كلامك سلال ضرك مغرور ضرني ضرني بزاف

القاضي: بالنسبة لتمويل الحملة 39 مليار للترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئسيات 2019؟

معزوز: آنا طلبت من المحامي وقال لي لا تعطي أموال نقدا ولا تعطي أموال الشركة ويوم 8 فيفري سلمت شيكا من حسابي الشخصي للمترشح عبد العزيز بوتفليقة.

القاضي: من اتصل بك ام كانت مبادرة شخصية

معزوز: اتصل بي بايري هو ابن عمتي

القاضي: واش قالك بالتحدبد

معزوز قالي راح اديماري الحملة لازم نعاونوهم

القاضي: تعاون شكون.؟

معزوز الحملة الانتخابية.

القاضي: انت تقول علي حداد دعم الحملة بشيك قدره 180 مليار

معزوز :هذا كلام بايري وزدت سألت على واحد قالي مد 150 مليار

القاضي:من هذا الشخص خبرنا نتعرفو عليه؟

معزوز: جمال ول الحاج قالي مد 150 مليار؟آنا لم أكن أنوي امنح هذا المبلغ كله وقررت نمد 39 مليار

القاضي: حتى انا تساءلت لماذا 39 مليار ماشي 40 عملت ماناجمانت؟

معزرز :هذا واش عندي مديت.

القاضي: يعني باه واحد مايزيد يطمع

القاضي: شكون حتم عليك معزوز؟

معزوز: لم يضغط، عليا احد

معزوز:بعدها طلبت استرجاع اموالي من عند بايري قالي اصبر شوية لكن بعدها تخلطت يقصد ” انطلاق الحراك وحملة الاعتقالات”

القاضي: علاه سلمت الشيك لعلي حداد

معزوز :لانه هو حاكم الافسيو

القاضي: لكن لم يكن هو مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة لمادا سلمته لخداد َماشي سلال ؟

معزوز: هذا يؤكد انني لم أكن اعرف سلال

القاضي: إذن استغلت سؤالي هذا لصالحك

القاضي: انت تاجر عندك فطنة كيفاش تمد شيك 39 مليار من دون ضمانات ؟

معزوز.:انا سلمته معمر

معزوز: سلمته لحداد

القاضي: لماذا مديتو هكذا فقط

القاضي: وبايري مد شيك ام لا ؟

معزوز: بايري ليس له أموال لا يمنح أموال

القاضي: لكن لديه شركات

معزوز: لايستطيع لأنها أموال الشركات وهذا يمنعه القانون

القاضي :اذن جميع شركات بايري انت شريك منها إيفال وايفال اندوسيتري وجمار انسحبت منها.

القاضي: ما هدفك من اقحام نفسك في السياسة

معزوز: انا مواطن جزائري كل حاجة فيها الخير نمدها ومنحت 130 مليار للخزينة العمومية.

القاضي: ليس للخزينة

معزوز :بل للخزينة والوثائق موجودة الدفاع يتقدم لإثبات ذلك

القاضي: لحد الساعة لم تجب وتهربت

القاضي: ممتلكاتك اين في الداخل أو الخارج

معزوز: كلها في الجزائر وانا وزوجتي واولادي نملك حسابات في الجزائر وابنتي الصغيرة عملت عملية اتصلت بها في نفس اليوم دخلت كيف لي أن أهرب الأموال للخارج

القاضي: لذلك أنا سألتك عن تحويل أموال من طرف زوجتك للخارج انت قلت نتع ابنتك عملت عملية جراحية.

القاضي: ما علاقتك بأحمد اويحي؟

معزوز: اويحيى هو لي كسر مشروع السيارات في سطيف في 2008 بعد إلغاء الامتيازات والمقررات وفق تعليمات موجهة إلي خصيصا لإلغاء الامتيازات مصنع السكر لحد الساعة لم ادخل الغاز بسببه

القاضي :المتهم أحمد اويحي انا تسمعني انت تسمع في معزوز أحمد

اويحيى :عندي تعقيب سيدتي الرئيسة في سنة 2008 أمضيت على قرارين لتوقيف مشروعين اثنين لتركيب السيارت أحدهما يخص احمد معزوز والثاني يخص شركة “فاندي”.

أويحيى:في هذه السنة الدولة لم تصرح اي سياسية لتركيب السيارات جاء الأمر خارج دواليب الدولة وجائني تقرير من وزير ترقية الاستمثار السيد تمار آنذاك ولهذا السبب ألغيت المشروعين

القاضي: هل سبب االالغاء انعدام الاطار القانوني للتصنيع؟

اويحيى: لم أكن أعرف معزوز الا وأنا اساق إلى السجن في 2008 كنا نتخبطو لأجل حل مشاكل وأخذت القرار ليس ضد الشخص معزوز بل في إطار تطبيق سياسات الدولة.

النيابة: عندي مجموعة من الاسئلة لكن هيئة المجلس تطرقت إليها ابدأ منذ بدأ معزوز من 1920 إلى يومنا هذا والله يبارك في رزقه

معزوز: لست اسمع الرئيسة

النيابة: هكدا تسمع فيا

النيابة :بعد تصفحي ملف القضية سجلاتك التجارية كلها استيراد لا يوجد تصدير لماذا لم تمشي في التصدير هل تبرر لي هذا ؟

معزوز : جابلي ربي هذا ما سمعش كلامي قاع

القاضي: هذا لي راك تتكلم عليه السيد النائب العام ولازم تحترمه

معزوز :اسمحولي ظنيتو محامي دهلوك نتع الخزينة

القاضي: حتى الدفاع وتحترمو

معزوز :اسمحلي سيدتي الرئيسة والسادة المستشارين والسيد الناذب العام والمحامي دهلوك اسمحولي

معزوز :ساجيب المصدر معناه تقلص فاتورة الاستيراد واأنا لأجل خلق مناصب شغل ويد عاملة بالنسبة 186 مليون دج..

القاضي: لكن المحاضر لك تثبت ذلك لا توجد مناولين، بحيث يد عاملة

معزوز: لا احوز على مقرر تقني لذلك لا استطيع جلب عمال بالمصنع ونخليهم

القاضي: لكن الدولة راهي ادعمك والامتيازات تستفيد منها من عند الدولة

النيابة: إذن نشاطك الاستيراد يدر الكثير من الأرباح مفهوم

النيابة: الرئيسة سألتك لماذا انت المتعامل الوحيد استفدت من 3 علامات صينية مختلفة وهل ممكن تعطيني اسم المجمع الذي تشتري عليه

معزوز :انا قلت أصناف وليس علامات وتلك شركات نتع الدولة

النيابة :لكن لمن تابعة

معزوز :العلامات مختلفة والاصناف ثلاثة ومالكها..

النيابة: ما اسمه

معزوز: اسمهصندوق الاستثمار الصيني

النيابة: انت قلت وصلت لنسبة 60٪ وبلغت مرحلة التلحيم وصدرت 5 حافلات للنيجر

معزوز: صدرت 5 حافلات فقط ولم يكن عندي شركات مناولين محليين وهدا برامج تأهيل

النيابة: هل سعيت لتشكيل شبكة مناولين محليين

معزوز :عندي مابل فيه 4 طوابق وكان لهذا الغرض

النيابة: شركات بايري ايفال وايفال اندوستغيال لماذا اشتريها

معزوز: هذا ابن عمتي وكان عنده مشاكل فاشتريتها ايفال شركة كبيرة وتحقق فوائد معتبرة عندها مار شي واجد منذ 1962.

النيابة: انت قلت بعت لفارس سلال شركة جمار لكن هو قال في تصريحاته انه دخل بالخبرة فقط

معزوز: سلال فارس قدم الأموال ووثائق للموثق القانون التأسيس موجود

النيابة: لماذا ينفي هذا إذن َ؟

معزوز: هذا شي يخصه

النيابة: كم المبلغ الإجمالي التي اشتريت بها المراكز التجارية التكلفة اقصد

معزوز: اشتريت المركز التجاري بباب الزوار بمبلغ 385 مليار في 2016 بشيك من جيامتري

واما المركز الثاني التجاري بوهران “السانية” بنيته بيدي لما كان السويسريين بالمركز التجاري في باب الزوار .

معزوز: الفوائد بنيت بها مركز سانية وهو تحفة على ما اظن

القاضي :كم مبلغ القرض الذي تحصلت عليه

معزوز: القرض الذي تحصلت عليه بخصوص مركز وهران يمثل 50 ٪

القاضي: هل سددتم القرض

معزوز القرض الخاص بمركز باب الزوار سددته ومركز سانية سددت معظمه

النيابة: حساب تارست بنك الذي تملكه سجلت فيها عمليات دائنة تقريبا 500 مليار وهدا مبلغ خيالي هل هذا الحساب شخصي ام تجاري.

معزوز :الحساب هذا شخصي وقدمت كل الوثائق

النيابة: لماذا تستعمل الحساب الشخصي في نشاطاتك التجارية أليس للتهرب من الضرائب الجبائية؟

معزوز :انا خضعت لمراقبة مدققة.

النيابة: هذا قبلا لكن واصلت النشاط

معزوز: انا لم أخضع للرقابة كشخص بل كشركة والنتائج كلها كانت سلبية.

النيابة: قلت بايري اتصل بك لأجل دعم الجماعة في الحملة الانتخابية ب39 مليار سنتيم

معزوز :بايري لم يطلب مني المبلغ بل قالي الحملة بدأت واش نعملو وانا عملت واش قررت

النيابة: لماذا لم تدعم مترشح آخر

معزوز: لم يجب

القاضي ينادي على محمد بعيري.

القاضي: بعيري عرف بنفسك

بعيري:24 أوت 1970 باالاخصرية

القاضي: عندك تهمة تحريض الأعوان العموميين على استغلال نفوذهم وتبييض الأموال من العائدات الإجرامية ماذا تقول على التهم

بعيري: ارفض التهم جملة وتفصيلا انا مستثمر حقيقي وليس وهمي حطيت الملف في 2011 بعد الدراسة لمنتوج الخزف الصحي.

بعيري: انتمي لعائلة تنشط في التجارة رحت للاستثمار من 2011 لم افهم علاه دخلت للحبس بسبب أرض خاصة بالاستثمار .

القاضي: لا تقلق أنت بريى حتى تثبت إدانته لا تتكلم على الظلم الآن

القاضي: المقررات التقنية التي تحصلت عليها من وزارة الصناعة والمناجم دون حيازتك على شرط الاعتماد النهائي؟

بعيري: في 1999 أسست الشركة في 2017 مشيت للتصنيع بطلب من الدولة لا يؤجد قانون ليحدد تصنيع السيارات لا skdاو ckd,.

بعيري: تبعت مكتب الدراسات الذي عملته في الجزائر ووجدت قرار الذي ينظم اَلا يحدد الإدماج ولا الشريك الأجنبي ولا حتى الكوطة التي تنتجها ولكن رغم ذلك تبعت وطبقت ckd وانا فخور بذلك

القاضي: فهمونا لي يجي يقول انا الأول

بعيري: لا أحد اشتري لالييانس “رقم تعريف العلامةw” وانا اشتريتها وخلصت دراهم كبار

القاضي: كنت قلت قانون 2074 لم يحدد الشريك الأجنبي والاندماج هل استغلت هذه الثغرات لنشاط تصنيع السيارات؟

بعيري: انا عملت لتقليص فاتورة الاستيراد انا خدمت للتصنيع ومشروعي حقيقي

القاضي: كم مقرر تحصلت عليه من وزارة الصناعة والمناجم؟

بعيري : مقرر واحد فقط 199 ومقرر 293 و345 ومقرر 293 مقرر تجديدي

القاضي: كان عندك الأول مقر 354؟

بعيري: لا الأول 199ومقرر 354 نوع آخر لم استعملها ابدا ؟

القاضي: لماذا

بعيري :لأنه كانت تركيبتَات التصنيع لم تكن مكتملة

القاضي: بعيري جوابك واضح قل لي شروط الدخول للتصنيع تشترط الشريك الأجنبي وانت كان عندك ايغفيكو الإيطالية في لماذا لم تدخلها في نشاطك؟

بعيري: المقرر التقني منحتني عام

القاضي: استفدت من رخصة التمديد

بعيري: استفدت في نطاق القانون والآجال المحدد وفق المرسوم وملفي أودع في ووزارة الصناعة ولاندي لم يدرس ابدا.

بعيري: من المفروض أنا الذي اتابع هولاء وأكون طرف مدني لماذا ملفي فقط الوحيد الذي لم يدرس َ

القاضي: تكلم في هدوء لا تنفعل

بعيري: الله غالب الحقرة 18 شهرا انا مرمرد في الحبس واحد ما عاوني أديت التيكيات على ظهر الناس

القاضي: المقرر التقني 199 الذي تحصلت عليه من طرف بوشوارب نفسه ليس فيه كل الشروط ماذا تقول؟

بعيري: المقرر 199 لم يكن يشترط الشريك الأجنبي وكان ودفتر الشروط الذي تكلموا عنه انا تتوفر فيا الشزوط عندي ليسانس w

القاضي: هل راسلك تيرة امين للموافقة المبدئيةظ

القاضي: هل تعرفه؟

بعيري: عرفته في الحبس راسلني من طرف وزير الصناعة وأخبرني على الموافقة

القاضي: هذا اول مقرر استفدت منه

بعيري: هذا ليس مقرر مقرري راح لجنة التقييم التقني

القاضي: هل عملوا تحفظات في تلك المراسلة َ

بعيري: لالا لم تكن تحفظات

بعيري: امين تيرة تكلم على مصنع البويرة واد البردي كان في طور الإنجاز لا استطيع طلب.. لا استطيع استطيع مصنتع في ظرف شهرين وطلبت مصنع للتركيب مؤقتا رحنا لاولاد هداج بومرداس استأجرنا مبنى بعقد إيجار.

القاضي: معليش بعيري هذا المصنع للمشروع الاستثماري أين حددته المرة الأولى؟

بعيري: نعم في البويرة

القاضي: هل البويرة مصنفة ضمن المناطق الاستثمارية؟

القاضي: المصنع يفترض يكون قائم في البويرة ولأن المصنع لم يكتمل استأجرت وحدة في بومرداس هل هذا منطقي أليس مخالفة قانونية وتحايل من طرفكم؟

بعيري :نشوفها عادية وأكثر من عادية لم اخذ اي امتياز من البويرة

القاضي: المشروع الاستثماري بالبويرة كنت بصدد الاستفادة من الامتيازات

بعيري: لم استفد ابدا

القاضي: لا داعي للقلق لا يمكن المناقشة وانت قلق هذا ليس قي3 مصلحتك

القاضي: هل استفدت من امتيازات جبائية أو ضريبة؟

بعيري :لم استفد ملفي لم يدرس في مجلس الاستثمار ملفي كان عالق واخبرتك

القاضي: أنت تعلم أي مستثمر يستفيد من امتيازات منها من لاندي ؟

بعيري :نعم استفدت من لاندي فقط وراحوا في مصنع البويرة لم تخرج من هناك، لم استفد غير هذا والباقي كملته من من اموالي الخاصة

القاضي: مقرر 199 الملف التقاعدي من أين أتى؟

بعيري: ليس مشروع لاندي والوثائق عندك سيدتي الرئيسة

المصنع نتع اولاد هداج كان لأجل إنتاج عربة في النهار وليس لنفخ العجلات سيدتي الرئيسة

القاضي: ماذا طلبت في الوثيقة محل الجرد من وزارة الصناعة؟

بعيري: طلبت منهم زيارة ميدانية للمصنع وخرجوا

القاضي: من قدم

بعيري :اللجنة التقنية

القاضي: عملولك موافقة

بعيري: نعم وافقوا وأكثر

القاضي :175 مليار سنتيم رقم تجاوز الواردات هل توافقك

بعيري: لست أوافق عليه ومن عمل هذا التقرير حسبي الله ونعم الوكيل إلى يوم الدين

القاضي: آخر مرة تجرح في الخبراء إذن الرقم ليس صحيح

بعيري: ليس حقيقي وساشرح..

القاضي :لماذا خلطولك الأرقام لأي غرض

بعيري: الجمارك دخلوا 3٪ لكل مركبة وحسبولي 15٪، وهذا خطأ

القاضي: سنسجل هذا والدفاع يمكن اثارتها في المرافعة

بعيري: Tva19٪وكأنني استوردت مركبة سياحية، انا لا استطيع عمل أكثر من موديل واخد في النهار اليد العاملة غير مؤهلة ولاليسانس تمنحني الأهلية باه نروح للمناولة.

القاضي: انت تنكر انك تحصلت على امتيازات من هذه المقررات، في أي وقت استفدت منها؟

بعيري: الأول في عهد بوشوراب والتجديد في عهد يوسف يوسفي مقرر 344 لم ادخل فيه، خلاني حاصل ومعلق

القاضي: متى دفعت الملف هل راح لمجلس الاستثمار ؟

بعيري: اودعته لكن من دون رد وعملت تظلم للوزارة في معرض السيارات في صافكس جاز اويحيى مع السيد يوسفي وخاطبتهم قدام التلفزة قدام 40 مليون وتساءلت عن سبب تجميد ملفي خلاوني حاصل

بعيري: شكرا لك بزاف شفت فيك الرحمة في المحاكمات السابقة ما خلاونيش نهدر هكدا

القاضي: إذا تبقى مقلق هكدا واخد ما يخليك تهدر َ

بعيري: خلاص ما نتقلقش خاطر فيك الرحمة

القاضي: ماذا طلبت من الوزير في المعرض

الدفاع: يوجد فيديو خاص بالمعرض للاطلاع عليه

القاضي: هل أجابك سيد يوسفي هو قال فيه ملفات تتجاوز الإجابة على كل الطلبات.

بعيري: لم يجبني سيدتي

القاضي: اتوقع لأن الملف لم يكن أمامه لذلك لا يستطيع إجابتك هذا توقعي.

يوسف يوسفي: لدينا مديرية التطوير للاستثمار هي المخولة

القاضي: ماذا تقول سيد اويحيى؟

اويحي: اتذكر جيدا كان ذلك قي شهر أكتوبر 2018 في معرض المنتوج الوطني وقلت له نشوف قضيتك واخبرت سيد يوسفي.

أويحيى: لما كنت في الحبس فهمت انه ارسل الملف للاندي في شهر 2018 ولاندي لم ترسله لسياني ولاندي تقول الملف تخصه وثيقة.

أويحيى: لما سألني السيد بعيري قلت ليوسفي شوف القضية وانا كمسجون وجدت ان الوزارة رسلت الملف لسياني ولاندي لم تجب على بعيري