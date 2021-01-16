محاكمة التمويل الخفي وامتيازات مصانع السيارات.. المحامون يؤكدون على براءة موكليهم

القاضي دنيا زاد تعلن عن افتتاح الجلسة لليوم السادس على التوالي، لمحاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئسيات 2019.

دخول المتهمين.

القاضي تطلب من هيئة الدفاع الاختصار في المرافعة والتطرق إلى الأمور القانونية وتلتمس تفهم هيئة المجلس لأجل غلق أبواب المرافعة اليوم.

دفاع المتهم تيرة أمين إطار بوزارة الصناعة سابقا.

دفاع تيرة: الطرف المدني في قضية الحال ليس له أي مركز قانوني والدعوي الجزائية خرجت من اختصاص النيابة العامة.

دفاع تيرة: سيدتي الرئيسة ليس أمامنا ما نناقشه اليوم، نفترض في القاضي السهو وليس العمد، هل يجوز أن نضم ملفا كان فيه موكلي شاهدا وهل يجوز نضم ملفات لم يسمع فيها إطلاقا.

دفاع تيرة: والتهم المنسوبة إلى المتهم والمادة26. 29. 33 لا يمكن أن ننسب عدة تهم لواقعة واحدة، نص المادة 226 الفقرة الأولى عناصر الجريمة هو أن يبرم عقدا أو ملحقا أو صفقة مخالفا للقانون.

دفاع تيرة: موكلنا مجرد عضو في لجنة التقييم التقني.

دفاع تيرة: أمر الإحالة لقاضي التحقيق الغرفة 12 قد برأ المتهم تيرة من جنحة ابرام صفقة مخالفة للقانون، بالرجوع من ما توصل إليه التحقيق.

دفاع تيرة: إذا أدنتم موكلي على هذه التهمة تكونون قد سقطتم في تناقض الأسباب.

دفاع تيرة: بالنسبة لجنحة تبديد الأموال، موكلي لم يأخذ المال ولم يتعامل به ولم يتصرف أيضا فكيف نتوصل أن للتبديد كان عمديا،

دفاع تيرة القاضي بالغرفة 12 قد برأ موكلي واصبح أمرا نهائيا، وهذا سبق الفصل فيه، جريمة للتبديد غير قائمة في حق موكلي ونلتمس تبرئته من هذه التهمة.

دفاع تيرة: في عهدة أمين تيرة لم يتحصل أي متعامل اقتصادي على مقرر فكيف اليوم نتابعه ومقرر الوزير بدة في المادة 6 تقول تلغى جميع القرارات.

دفاع المتهم علوان محمد إطار سابق بوزارة الصناعة يشرع في المرافعة.

دفاع محمد علوان: موكلي تكوينه علني وتقني واطار متوسط في وزارة الصناعة منذد2003 وفي 2017 كلف برئاسة التقييم التقني.

محامي محمد علوان: بعد عامين اندلعت زوبعة في هذا البلد، فوجد نفسه أمام غرفة التحقيق بباب جديد، هل علوان محمد شخص شرير ام هو ضحية وضع وسياق معين؟.

محامي محمد علوان: اليوم موكلي محبوس لأجل شيء آخر، هل يجوز للمجلس أن تصوغ الأقوال والشهادات التي قدمت أمام المستشار المحقق؟.

محامي محمد علوان: في هذا الملف سيبقى للتاريخ لأنه لا يوجد الفاعل الأصلي ومن المفروض كان التحقيق ينطلق من المحكمة العليا وهذه هي الإعاقة في ملف قضية الحال.