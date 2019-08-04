محاكمة الجنرالين توفيق وطرطاق والسعيد بوتفليقة.. قريبا

سيتم الشروع في محاكمة السعيد بوتفليقة وقائدي جهاز المخابرات السابقين الجنرال توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمّال خلال الأسابيع القادمة.

وحسب ما أوردته القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة أغلق التحقيق مع المتهمين.

ومن المقرر أن تُحال ملفّات المتهمين المحبوسين احتياطيا للمصالح المخوّلة لبرمجة محاكمتهم، ومن المنتظر أن يكون ذلك في الأسابيع القادمة.

وقالت الإذاعة الوطنية إن السعيد بوتفليقة والجنرالين التوفيق وطرطاق ولويزة حنون يواجهون تهم المساس بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة.

وقد جرى اعتقال المتهمين في بداية ماي الماضي، بعدما جرى الاشتباه في قيامهم بالاجتماع بإقامة بأعالي العاصمة لزعزعة استقرار البلاد.

عمليات ترميم داخل المحكمة العسكرية

وفي سياق متصل، قالت مصادر “النهار أونلاين” إن مصالح العدالة العسكرية شرعت في التحضير لبدء محاكمة المسؤولين السابقين الثلاثة ولويزة حنون.

وأوضحت المصادر أن إدارة المحكمة العسكرية بالبليدة قد شرعت منذ أيام في إجراء عمليات ترميم وتهيئة داخل مقرها.

وبسحب ذات المراجع، فإن الغرفة المخصصة للشهود داخل قاعة المحكمة قد جرى ترميمها وإعادة تهيئتها تحسبا لبدء محاكمة المتهمين الأربعة.