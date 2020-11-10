محاكمة الخليفة.. هذا ماقاله أبو جرة سلطاني في شهادته

اسئنف مجلس قضاء البليدة محاكمة قضية الخليفة في اليوم الثالث على التوالي، و الذي تم تخصيصه للإستماع للشهود والاطراف المدنية.

الشاهد ابوجرة سلطاني وزير العمل آن ذاك

القاضي: ايوجرة كنت وزير العمل في تلك الفترة ماعلاقتك بالصناديق التابعة لوزارتك

ابوجرة : الصناديق عندها طابع خاص كل صندوق عندو مجلس ادارة وقانون خاص وخاضع لتقدير مجلس ادارة مثال cnas عندد اعضاء مجلس إدارة 29 منهم 18 تابعين ل ugta و2 اداريين تابعيين للوظيف العمومي والمداولة تخضع لاغلبية الثلثين

أبوجرة: أي قرار يبلغ الوزير في أجل 15 يوم والوزير لديه شهر للرد والقرار لكن الذي حصل ان مجلس الادارة لم يخطر الوزارة

القاضي : في فترة استوزارك كانت الصناديق تودع أموال في بنك الخليفة هل كانت لجان للوزارة تراقب على مستوى الصناديق

أبوجرة: المراقبة يقوم بها مدير الصندوق او هو لي ينبه الوزير اذا فيه اي خلل أو أن الصندوق بحاجة لدعم الدولة لتحقيق التوازن

القاضي: من هي الصناديق لي اودعت اموال بالنبك بلا مايخبروك

أبو جرة : لايوجد اي صندوق أودع أعلمني لأن مجلس الإدارة يداول وخلال 15 يوم يبلغ الوزارة والوزير يرد خلال 30 يوم وأؤكد أنه لم يتم ابلاغي بأي مداولة

القاضي يستدعي المتهم مزياني لمواجهة الوزير الشاهد ابوجرة سلطاني

المتهم مزياني : انا اخطرت لكن لم أتلقى رد وفي القانون 30 يوم لاتتلقى رد يمكنك مباشرة الإجراءات الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة

القاضي: تفضل بوجرة

ابوجرة : لم يحصل أني استلمت أي مراسلة تتحدث عن تحويل اموال او غير ذلك ولم يسجل اني استلمت اي شيء لانو لو حصل ذلك كنت اجتمع واتخذ اجراءات.

أبو جرة: في ذلك الوقت الصناديق كان عندها اختلالات أما أن اكون استلمت رسالة من أي نوع ماحصلش وهذا أمر خطير لأن الصناديق كانت في أزمة أو وهم وضعوا الاموال في البنوك طمعا

النيابة : شحال عدد الصناديق لي تابعين ليك

ابوجرة : هناك 8صناديق لكن مجالس ادارة هي لي تقرر الوزير لايمكنه حتى انهاء مهام مدير بدون الرجوع لمجلس الادارة

النيابة: الصندوق الوطني للتأمينات وضع 1000 مليار سنتيم في بنك الخليفة .. الصندوق الوطني للتقاعد ضح 1000 مليار يعني الكثير من الصناديق وضعت مبالغ خيالية في البنوك

ابوجرة: كنا نساعد الصناديق لي تعاني من اختلالات انا حائر في صندوق التقاعد كان يعاني من مشاكل واختلالات بعدها نجد أنه وضعه وضع أموال في البنك هذه تعتبر جريمة في حق الدولة

لو مر امام عيني لكنت اتخذة الاجراءات وكل واحد يتحمل مسؤوليته

النيابة : تؤكد انك لم تخطر بأي عملية ايداع

ابوجرة : لاتوجد اي رسالة واردة ولا رسالة صادرة