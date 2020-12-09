محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” أنيس رحماني في قضية “الشروق العربي”

يمثل اليوم للمحاكمة بمجلس قضاء الجزائر الزميل محمد مقدم المعروف اعلاميا باسم أنيس رحماني الرئيس المدير العام لمجمع “النهار ” الاعلامي.

تأتي هذه المحاكمة بعد دعوى قضائية رفعها ضده مدير مجلة “الشروق العربي” ياسين فضيل.

واستأنف الزميل انيس رحماني الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد والذي ادانه بستة أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، عن تهمتي القذف والتشهير.

انطلاق المحاكمة، القاضي ينادي على الأطراف محمد مقدم سعاد عزوز وياسين فضيل.

المدعي ياسين فضيل غائب

أنيس رحماني: يصحح تاريخ ميلاده اسمي محمد مقدم مولود بتاريخ 25 أفريل 1971.

القاضي: القاضي لماذا لم تصححه في الدرجة الأولى؟

ّأنيس رحماني: كنت بالسكايب

القاضي: انت متهم بالقذف بتاريخ 16 أكتوبر صدر حكم في حقك 6 أشهر حبسا نافذا

القاضي: الطلبات والملاحظات تضم في الموضوع.

القاضي: انت متهم بالقذف الضحية ياسين فضيل في جوان 2019 مدير مجلة الشروق العربي ضد محمد مقدم وضد السيدة عزوز سعاد.

القاضي: الضحية يقول أنه انه تعرض للإساءة لسمعته في الفايسلوك تم وصفه بالمشعَوذ والمرتزقة

القاضي: ثم رد عليك مقال في جريدة الشروق.

القاضي: ماهي وظيفتك

أنيس رحماني: محمد مدير عام لمجمع النهار

أنيس رحماني:قضية الحال رد فعل ومشروع عزة نفس بسبب منشورات ذات قساوة وتحريض كبير آخر منشور يتهمنني بأنه له تسجيل أنني أريد الإطاحة بالمرحوم قايد صالح.

أنيس رحماني: ياسين فضيل نشر 17 منشور تحريضي فيه ما القساوة فيه بصورتي واسمي

أنيس رحماني: انا لم أشر له لا بالصورة ولم استعمل صفته انا نشرت منشور لا يقع تحت طائلة القانون.

القاضي: تقول أنك لم تصفه بصفة دقيقة لكن قمت بتلميحات هل الراقي المشعوذ يفهم هو المقصود من قصدته هو أم شخص آخر؟

أنيس رحماني: لو أردت قصده لدي الشجاعة لكتابة اسمه ووضع صورته.

أنيس رحماني: أردت أن أبين من استهدفني في حسابي الشخصي ليس للعامة بل للمشتركين والمتابعين والمعجبين.

أنيس رحماني: الراقي المشعوذ وضعتها للعموم، وأي أحد يسيئ لي يجب أن يتحرى في مساري.

أنيس رحماني: أنا كنت في الشروق انا من أوقفت صفحات الرقية بسبب ممارستها طريقة غير شرعية

أنيس رحماني: لما يكون العمل غير مشروع بطريقة لتحقيق مكاسب غير مشروعة لتحقيق الشهرة.

أنيس رحماني: ماقام به ياسين فضيل كان كانت إذكاء نار الفتنة عن الزملاء من الصحفيين أيضا قال كلام خطير وحكاية التسجيل لا أساس له ولا راس.

أنيس رحماني: ياسين فضيل اختار التوقيت بعناية بهدف الأضرار بي في وقت عصيب ورغم ذلك لم اسئ له بالاسم أو الصفة تركتها للعام.

القاضي: والموقع المغربي؟

أنيس رحماني : هو الموقع المغربي عمل بارطاج من عند ياسين فضيل.

القاضي: كلمة المرتزقة هل كنت تقصد بها ياسين فضيل

أنيس رحماني: أنيس انا ذكرتها أمام قاضي التحقيق منهم عبدو سمار

القاضي: واش فيه التسجيل؟

القاضي: بالنسبة لعبارة لست أنا من توسل المال في الحملات الانتخابية؟

أنيس: أنا تكلمت نفسي لم اقصد المداومات لكسب المال لم اغير خط افتتاحي للقناة تكلمت عن نفسي

القاضي: من تقصد بالمشعوذ

أنيس: بالنسبة للجريدة في يوم النشر سعاد كانت غايبة

القاضي: اصبر قبل الجريدة

القاضي: قلت حسابك مغلق كم فيه من معجب كونك صحفي محترف؟

أنيس رحماني : لست اعرف العدد

القاضي: أليس فيه نوع من العلنية؟

أنيس رحماني : ليست مفتوح للجمهور لازم اشتراك لكي تتابع منشوراتي

أنيس رحماني:بالنسبة للجريدة أنا مسير

القاضي: من رئيس التحرير؟

أنيسر رحماني: أنيس إسماعيل فلاح

القاضي: لكن تم تصحيح الأخطاء إداريا

القاضي: معليش تقرانا ما كتب الصحفي

أنيس رحماني: أنيس يقصف ياسين فضيل

أنيس رحماني: هناك أمر مهم لو أردت ذكر اضرارهدا الشخص لاضررته هذا موضوع بين صحفيين.

أنيس رحماني: في القذف الصحفي يخونه الوصف والتعبير هذا ما يعرضه للمشاكل اؤكد عن قناعة الصحفي لم يكن نيته الإساءة أو الأضرار.

النائب العام: النائب العام عندي تساؤل فقط هذا ادعاء مدني لم تحضر للمحكمة محامي الضحية فيه تصريح في جوان 2019 يقول انا من امرت بنشر المقال في غياب زوجتي.

أنيس رحماني: اتمسك بتصريح اليوم.

دفاع الطرف المدنية من الناحية الشكلية ياسين فضيل مو حرك الدعوى المدنية أمام محكمة سيدي أمحمد

دفاع الطرف المدني: ماورد من تجريح وقدح ومساس لموكلي على الفايسبوك، لأنه صحفي تناولك في الفايسبوك ترد عليه في جريدة فهذا غير معقول.

دفاع الطرف المدني: نصف صفحة في أكبر جريدة فيها ياسين فضيل يصفه المرتزق المشعوذ.

النيابة: باختصار النيابة استأنفت لاجل تشديد العقوبة تمنينا لو الضحية يحضر يترك كل العمل ويحضر مثل المحامين، على الاقل نسمعوه كشاهد