“محاكمة العار” تنطلق في فرنسا وتفاصيل مرعبة

بين عامي 2010 و2017، عانى العديد من الأطفال كانوا في دار رعاية في فرنسا من العنف والإذلال وأخضعوا للعمل القسري.

ومن بين هؤلاء الأولاد طفل يدعى ماتياس والذي عانى من العنف المعنوي والجسدي.

وكشفت مجريات هذه المحاكمة المرعبة أن الطفل تلقى الصفعات واللكمات وضربات الرأس والركلات. كما تم التبول عليه خلال حفلة للمخمورين.

قائمة العنف والتنمر والإذلال، التي يضاف إليها العمل القسري. التي عاني منها الصبي البالغ من العمر 15 عامًا، طويلة. كا تم دفن رأس طفل آخر في وعاء المرحاض كعقاب له.

ومثل 18 شخصًا أمام القضاء الفرنسي بسبب سوء معاملة الأطفال البالغ عددهم حوالي عشرين طفلاً. حيث سيتم الحكم على الوقائع من قبل محكمة شاتورو الجنائية.

إبلاغ العدالة

في سبتمبر من ذلك العام، تم إدخال الصبي البالغ من العمر 15 عامًا إلى غرفة الطوارئ في ليموج، وهو مصاب بجروح خطيرة.

وأجرى المستشفى اتصالاً مع شاب آخر، تم إدخاله قبل بضعة أشهر في جويلية 2017. وقد تم وصفه أيضًا بنفس المؤهلات من قبل جوليان م. ماثياس.

فطلب المساعدة من طاقم التمريض، وطلب عدم رؤية الرجل الذي أوصله إلى المستشفى.

وكشف لهم تفاصيل مرعبة عن ما عاناه في تلك الدار، أين تم على الفور رفع تقرير من المستشفى إلى المحاكم.

وكشف التحقيق بسرعة أن جوليان م هو المدبر لهذا النظام.

ففي عام 2013، تولى الرجل، مهام والديه، اللذين كانا أيضًا عائلة متبنية له لسنوات.

ويعمل جوليان م. في إطار الجمعية التي أنشأها والديه حيث سيستقبل، حوالي ستين قاصرا. ويكسب ما بين 300 ألف و350 ألف يورو.

ثم في عام 2016، أطلق جمعية “الطفولة والرفاهية” بقيادة برونو سي، هربًا من الضرائب.

ولجعل أعمالهم مربحة، عرضوا على أصدقاءهم الترحيب بالقاصرين.

طوال جلسات الاستماع، يصف القاصرون العشرون التنمر والإذلال الذي تعرضوا له من قبل هذه العائلات.

وتعرض للضرب، والتهديد بالسكين، والخنق، وكذلك الإفراط في تناول الأدوية بالإضافة إلى العمل القسري.