محاكمة المتسبب في الحادث المروري المميت بعين النعجة أمام محكمة حسين داي اليوم

تفتتح محكمة حسين داي بالعاصمة اليوم الاثنين قضية الحادث المروري المميت بعين النعجة.

وسيمثل امام هيئة المحكمة المتهم”ن. عبد الله” الموقوف في القضية للمحاكمة عن تهمتي القتل الخطأ والفرار إثر حادث مرور والهروب من تحمل المسؤولية الجزائية والمدنية.

إحالة المتهم على المحاكمة، جاء إثر عملية توقيفه بتاريخ 04 جوان الموافق ليوم الجمعة، اثر ارتكابه في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال.

حادث مرور خطير على مستوى الطريق الجنوبي بالقرب من المستشفى العسكري بعين النعجة، إثر إصطدام سيارة من نوع كيار سورينوتو، بالضحية المرحوم “بناني مراد أسامة” ، الذي كان بصدد تغيير عجلة سيارته مما أدى إلى وفاته بعين المكان.

وخلالها لاذ المتسبب بالحادث بالفرار، و بعد إخطار نيابة محكمة حسين داي بحيثيات القضية واسداء تعليمات بفتح تحقيق في ملابسات الحادث ،تم توقيف المتهم على مستوى المحول الإجتنابي بجسر قسنطينة من قبل فرقة الدرك الوطني بالعاصمة.

وبتاريخ 7 جوان تم تقديم المتهم امام وكيل الجمهورية بذات المحكمة ،أين أصدر قاضي الجنح أمرا بايداعه رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمته.

إلى ذلك كشف وكيل الجمهورية خلال ندوة صحفية ،أن نتائج الخبرة جاءت سلبية، وهذا ما اثبتته التقارير الطبية.

بحيث لم يسجل تناول المتهم لأي مسكر أو مخدر أثناء ارتكابه الحادث المروري، في انتظار ما سيكشفه المتهم من تصريحات جديدة حول القضية.

المناداة على المتهم الموقوف ن عبد الله

مثول زوجة المرحوم ووالدته للتاسس كأطراف مدنية

هيئة ادفاع المتهم تتقدم وتطلب تأجيل القضية

محكمة الجنح يحسين داي تؤجل محاكمة المتهم ن عبد الله المتسبب في حادث المرور بعين النعجة إلى جلسة 21 جوان الجاري