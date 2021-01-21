محاكمة المتهمين في قضية تفجيرات قصر الحكومة اليوم بجنايات العاصمة

تباشر محكمة الجنايات الإستئنافية لمجلس قضاء العاصمة، اليوم الخميس في محاكمة المتهمين في قضية تفجيرات قصر الحكومة ومقر الشرطة القضائية.

الفعل الاجرامي هز مقر أمن بباب الزوار بتاريخ 11 أفريل سنة 2007، ومبنى قصر الحكومة بقلب العاصمة، والذي خلف 23 قتيلا و 320 جريحا.

ويمثل أمام محكمة الجنايات 6 متهمين موقوفين من أصل 16 متهما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم، والتي قضت بإدانتهم بعقوبة الإعدام.

حيث سيواجه المتهمون تهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية غرضها نشر الرعب و جو انعدام الأمن بين السكان.

كما يواجه المتهمون تهم تعريض حياة مواطنين وممتلكاتهم للخطر، بالإضافة إلى القتل العمدي باستعمال المتفجرات.