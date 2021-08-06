محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة “ملزي حميد” في 16 أوت المقبل

برمج القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الإستثمار الفندقي ملزي حميد على المحاكمة بتاريخ 16 اوت المقبل.

ويتابع في القضية الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى و24 متهما آخر بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد وهي “تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية لجرائم الفساد. بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية. تبديد أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي. والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة. الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والإقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين”.

بالإضافة إلى “اساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. وابرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير