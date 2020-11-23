محاكمة النجم المصري محمد رمضان بشكل عاجل

سيتم محاكمة النجم المصري محمد رمضان، بشكل إستعجالي، بتهمة الإساءة للشعب المصري، حسب وسائل إعلام محلية.

وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، جلسة 19 ديسمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان.

وأقام طارق محمود، المحامي الدعوى أمام “الأمور المستعجلة”، على خلفية تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان المصري مع فنان صهيوني يدعى عومير آرم، في دبي.

وتقدم محمود بإنذار على يد محضر لنقابة المهن التمثيلية، مطالبا إياها بإحالة الفنان محمد رمضان، للتحقيق الفوري، وشطبه من جداول النقابة.

وكان محمد رمضان، قد علق على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ردا على انتشار الصورة قائلا: “ليس هناك مجال كي أسأل كل واحد عن هويته وجنسيته”.