محاكمة جديدة لـ76 متهما باغتيال “جمال بن اسماعيل” في 1 مارس المقبل

برمجت المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، ملف القضية المتعلقة باغتيال الشاب الضحية جمال بن اسماعيل أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء. لتعود القضية مجددا أمام القضاء، بعد قرابة 3 سنوات من آخر محاكمة للمتّهمين البالغ عددهم 103، تم متابعتهم بتهم ثقيلة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة العليا قرّرت أن تكون أول جلسة في الفاتح مارس 2026، بمقر محكمة الدار البيضاء، بتشكيلة قضائية يرأسها قاضٍ ومستشارين اثنين بدون إشراك المحلفين. لمواجهة المتهمين الوقائع المنسوبة إليهم بخصوص الجريمة الفطيعة التي كانت ساحة الأربعاء ناثيراثن مسرحا لها أمام عامة الجمهور.

وفي قضية الحال، تمّ قبول الطعن بالنقض في الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الجنايات الاستئنافية بدار البيضاء بتاريخ 23 أكتوبر 2023. وبمجوبها تمّ إدانة 38 متهما بحكم الإعدام. كما تمّ الحكم على متهم واحد المدعو “ع.ه ” بـ 10 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة 14 متهما بعقوبة 3 سنوات سجنا و100 الف دج غرامة مالية نافذة.

فيما سلّطت ذات الهيئة القضائية، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق 6 متهمين موقوفين، مع توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج في حق 8 متهمين موقوفين. وفي ذات القضية استفاد 26 متهما من البراءة من التهم المنسوبة إليهم.

وجاء منطوق الحكم، بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة الاعدام في حق المتهمين المتابعين البالغ عددهم 69 متهما وعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج. في حق بقية المتهمين المتابعين بجنحة، مع مصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالجريمة.

تهم ثقيلة..

وفي قضية الحال، تم متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية. تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص. وكذا تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.

كما تمت متابعتهم بجناية الاعتداء على جمال بن اسماعيل الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني. وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات. وجناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر. وكذا جناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية. جناية الإنخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها. وجناية التعذيب والتحريض عليه، بالاضافة الى جنحة التجمهر المسلح. جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها.

وكذا جنحة تخريب ملك الغير، جنحة تمييز وخطاب الكراهية، وجنحة تلقي أموال من خارج الوطن. في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة. والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن.