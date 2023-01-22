محاكمة جزائري سرق كمبيوتر يحوي معلومات دولية سرية ومجوهرات فخمة بفرنسا

في 16 نوفمبر الماضي في باريس، ألقت فرقة مكافحة الجريمة القبض على رجل جزائري الجنسية بعد عدة سرقات متكررة.

وفقًا لوسائل الإعلام actu17، التي نقلت القضية، كان الرجل البالغ من العمر 43 عامًا مطلوبًا لكنه استمر في السرقة. علاوة على ذلك ، تم اعتقاله عدة مرات وصدرت أحكام عليه بالفعل.

وحسب ذات المصادر فإن المتهم يُدعى نبيل، يبلغ من العمر 40 عامًا، ويُشتبه في أنه سرق حقيبة اليد من فريديريك كاميليري وحتى جهاز كمبيوتر تابع لحلف الناتو.

في الواقع ، في 15 جويلية، دخل Cercle National des Armées لسرقة جهاز كمبيوتر. بالإضافة إلى السرقات المذكورة سابقًا. يُزعم أن الرجل سرق ما يعادل 70 ألف يورو من المجوهرات من سائح في سبتمبر الماضي.

في غضون ذلك ، وصفه لوفيجارو بأنه “أكثر اللصوص نشاطا في باريس”.

وقال مصدر من مقر الشرطة لـ Le Figaro: “إنه لص يعرف حيل النظام القضائي جيدًا. ولا يتردد في القيام بكل ما هو ممكن لينتهي به الأمر في المستشفى. وتجنب استجوابه لفترة طويلة من قبل الشرطة” .

لم يكن هذا كافيًا لأن الشرطة ألقت القبض على الرجل ، وتمكنت من القبض عليه في المترو. لذلك قاموا بتفتيش منزله ووجدوا مبلغًا من المال يتجاوز 8000 يورو والعديد من الأشياء المسروقة (بما في ذلك الساكسفون بسعر 700 يورو).

وأشارت الإعلام المحلي الفرنسي أن الرجل ستتم محاكمته في مارس 2023.