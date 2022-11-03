محاكمة جماعة إرهابية يقودها “أبو العباس” وزوجته الناشطين ضمن تنظيم اد “داعش”

فتحت محكمة الجنايات بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس ،ملف جماعة إرهابية تنشط ضمن التنظيم الإرهابي. المعروف بالدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش. المتابع فيه الإرهابيان المدعوان “ط.عبد الرحمان” المكنى “ابو العباس” وزوجته المتواجدان في حالة فرار. حيت تم متابعتهم بتهمة. تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن وتمويل وتشجيع جماعة إرهابية.

كما انطلق التحقيق في قضية الحال بموجب عملية تتبع لموقع تواصل اجتماعي “فايسبوك”ّ للإرهابي المذكور المكنى “ابو العبّاس. “والذي تبين أنه تنقل إلى الأراضي السورية، وأنه يرسل صوره بلباس أفغاني للمدعو “ط.عبد الرحمان”. الأخير تم تحديد هويته. ويتعلق الأمر بشاب في العقد الثاني من العمر يعمل كحداد في مؤسسة وطنية. وتنقل إلى ولاية عين الدفلى لانجاز بعض الأشغال ليتم تمديد اختصاص التحقيق. وتوقيفه للتحقيق معه.

في حين، كشف التحقيق أن المتهم “ط. عبد الرحمان” ساعد زوجة الإرهابي “ابو العباس” على الالتحاق به في سوريا عبر تركيا. حيث حوّل لها مبلغ ستة ملايين سنتيم إلى عملة الاورو ونقلها إلى مطار هواري بومدين. طالبا منها تغيير جلبابها حتى لا تثير الشبهات على مستوى المطار.

كما تبين أن الإرهابي “أبو العباس” ربط اتصالات بين “ط.عبد الرحمان”. وجماعة إرهابية تنشط في عين الكحلة. على مستوى ولاية بومرداس، حيث أصبح الأخير يزودهم بشرائح الهواتف النقالة.