محاكمة جماعة إرهابية يقودها “دروكدال” استهدفت أفراد الجيش الوطني بعين الدفلى

باشرت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء في محاكمة جماعة إرهابية مسلحة تابعة لكتيبتي “الثبات والسابقون” المنطويتين تحت لواء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بقيادة الإرهابي ” المقضي عليه ” دروكدال عبد المالك”.

وتضم القضية 50 متهما أغلبهم يتواجد في حالة فرار ومنهم من وافته المنية “إرهابيين مقضي عليهم، تم متابعتهم بجناية تأسيس جماعة إرهابية مسلحة. وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، محاولة القتل العمدي. وضع النار عمدا في أملاك الدولة، حيازة أسلحة من الصنف الأول بدون رخصة. الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة مع حمل سلاح.

وتوبع المتهمون على إثر تنفيذهم كمين على مستوى الطريق الولائي رقم 56 بوادي جمعة، بالمكان المسمى ” القعدة البيضاء”. استهدف كتيبة ” مشاة” لأفراد الجيش الوطني الشعبي كانوا بصدد تنفيذ مهمة استعراضية”. تفتيش وتمشيط” بمنطقة عين الدفلى. حيث خلف الإعتداء إرتقاء 12 عسكري وإصابة عسكريين اثنين بجروح. كما تم سلب الضحايا أسلحتهم ألبستهم العسكرية ثم لاذ أفراد الجماعة الإرهابية بالفرار.

” حقيقة الإعتداء الجبان”

وكشفت مجريات المحاكمة أن الإعتداء الإرهابي يعود إلى تاريخ 17 جويلية 2015، على الساعة السابعة مساءا. تلقت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الأشياخ التابعة لكتيبة جندل بالمجموعة الإقليمية لعين الدفلى مراسلة. وأثناء قيام أفراد الجيش الوطني الشعبي الفصيلة التابعة للسرية 148 مشاة مستقلة بعملية بحث و تفتيش بمنطقة “جبل اللوح ” تم تنفيذا للمهمة في إطار الأمر العملياتي بعين الدفلى، وعند وصول الكتيبة مشيا على الأٌقدام على مستوى إحدى المنعرجات الخطيرة بالمكان المسمى “القعدة البيضة “، تعرضت لاعتداء إرهابي مسلح .

وتم ذلك خلال كمين نصب لهم من طرف مجموعة إرهابية مسلحة مما أدى إلى استشهاد 12 عسكري وإصابة عسكريين اثنين بجروح. كما تعرض الضحايا إلى سلب وتجريد الأسلحة والعتاد العسكري الذي كان بحوزتهم.

وعلى اثر الإعتداء الجبان تدخّل أفراد الجيش الوطني وتم تطويق المنطقة، كما توصلت نتائج التحريات الأولية إلى أن أفراد الجماعة قاموا بالاستيلاء على 11 قطعة سلاح كلاشنكوف 06 صدريات واقية من الرصاص، 09 ألبسة عسكرية. 07 خوذة نوع جديد منظار ليلي نوع 11 LUICE، كيس نوم مزركش، حقيبة ممرض، خريطة عمل، 11 ساعد اليد ذات اللون الأزرق. 2580 خرطوشة عيار 7.6239 ملم، 11 حمالة مخازن 44 مخزن للذخيرة. مع حرق بذلة عسكرية و كذا صدرية واقية من الرصاص مع استرجاع 136 طلقة، مخزنين وخوذة،و صدرية محروقة.

وفي ذات التحقيق توصل المحققون إلى الكشف عن هوية المشتبه فيهم وهم أفراد الجماعة الإرهابية المنضوية تحت لواء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. بقيادة الإرهابي ” المقضي عليه ” دروكدال عبد المالك”.

” تحديد هوية المعتدين”

كما تمّ التعرف على هوية بقية أفراد جماعته والبالغ عددهم 49 إرهابيا من بينهم المدعو “زعباط لخضر” ،”حبل إبراهيم”، “بعزيز “، ” نقازي ميلود”. “زيتوني احمد”، “وزان عبد القادر”، “نصرون عبد القادر”، “بوتركة إسماعيل”، “عرقوب جيلالي” ،”غرنو ناصر”. “قبزيلي نور الدين”، “نصاح حكيم ” بوتركة حميد”، “بلعقبان رشيد “قدوار مصطفى”،”مداح محمد”، “نقازي نبيل”، نقازي إبراهيم” “خلوفي عبد القادر”، “جليدي رشيد”،” سمسار عبد القادر” المكنى “شاكر”، “صوان بن يوسف” دبار،بومدين”،”بن زهرة بلقاسم يوسف”/،” بوخيبر علي” المكنى “أبو الوليد”.

كما تأسس في ملف الحال 13 شخصا طرفا مدنيا ” ذوي الحقوق”، للمطالبة بتعويضات مالية جراء حالات الوفيات المسجلة .