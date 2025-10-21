محاكمة سائق شاحنة تبريد ضبط متلبسا بشحن لحوما بيضاء فاسدة

تمكنت مصالح الدرك الوطني غرب العاصمة من توقيف صاحب شاحنة تبريد بعد ضبط بحوزته لحوما بيضاء فاسدة موجهة للاستهلاك البشري، دون حيازته لشهادة بيطرية، حيث تم تحويل هذا الأخير على وكيل الجمهورية ومتابعته بتهمة عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.

ومثل سائق شاجنة التبريد مثل لمواجهة التهمة السالف ذكرها أمام محكمة الشراقة، حيث أكد أنه اشترى اللحوم البيضاء و لم يكن يعرضها للبيع على القصابات، وأكد أن المعاينة البيطرية التي خضعت لها اللحوم لدى بيطري ببني مسوس حول له أثبتت أن بعض اللحوم فقط كانت فاسدة وأنه لم يكن يعلم بذلك.

دفاع المتهم استهل مرافعته بتقديم دفع شكلي يقضي بطلان إجراءات المتابعة لتقادم الوقائع، وهو الدفع الذي ضمته المحكمة للموضوع،

وأشار الدفاع ايضا أن الملف لا يحوي على محضر إتلاف للحوم الفاسدة. ولا محضر تحويل على دار العجزة بالنسبة للحوم الصالحة. وطالب قبول المعارضة التي تقدم بها موكله في الملف. و الذي ادانته بعام حبس نافذ مع 20 ألف دج غرامة مالية والحكم من جديد ببراءته من روابط التهمة.

وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام خبسا نافذة مع 20 ألف دج غرامة مالية. مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 4 نوفمبر المقبل.

