محاكمة سعيد بوتفليقة والتوفيق وطرطاق وحنون غدا في البليدة

تتجه الأنظار غدا الإثنين نحو المحكمة العسكرية بالبليدة، التي ستعرف أطوار محاكمة سابقة من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري.

حيث سيمثل، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس الأسبق للمخابرات، اللواء محمد مدين، المدعو توفيق، وبشير طرطاق، المنسق السابق للاستخبارات والأمنامام المحكمة العسكرية.

بالاضافة إلى لويزة حنون،الأمينة العامة لحزب العمال واللواء المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي إلى جانب المكلف بأعمال خالد نزار وجار السعيد بوتفليقة وهو الوسيط الذي كان بينهما فريد بن حمدين.

وبرمجت المحكمة العسكرية بالبليدة جلسة محاكمة المتهمين في قضية التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية، والتآمر لتغيير النظام ، بعد أن جدول قاضي التحقيق العسكري ملف القضية يوم الأحد 8 سبتمبر.