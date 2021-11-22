محاكمة سلال.. التماس 7 سنوات حبسا نافذا في قضية فندق يوقاريثن بالاص ببجاية
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الاثنين، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال عبد المالك مع التماس تغريمه مليون دج غرامة مالية نافذة.
كما التمس وكيل الجمهورية على باقي المتهمين كل من رحيال مصطفى كريم و لعلاوي محمود ولد الطيب زيتوني. و ايدير ابراهيم عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة.
كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبس لعلاوي محمود، و 100 الف دج غرامة مالية نافذة.
طالع ايضا:
محكمة سيدي امحمد: إنطلاق محاكمة سلال في قضية فندق يوقاريثن بالاص ببجاية
كما افتتح اليوم قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد قضية الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال. ومدير ديوانه السابق مصطفى رحيال التي تتعلق بمنح رجل الأعمال لعلاوي محمود المالك لفندق يوڨاريثن بلاص ببجاية إمتيازات غير مستحقة.
كما أن القضية يتابع فيها أيضا والي بجاية الأسبق زيتوني صلاح الدين المتواجد تحت الرقابة القضائية. ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح وتلقي امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة وإستغلال النفوذ. و تمكين المستفيذ من رخصة لبناء فندق “يوڨاريثن پلاص” بولاية بجاية ليس له الحق فيها.
كما مثل بتاريخ 10 نوفمبر أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد وزير الموارد المائية السابق براقي ارزقي. رفقة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. من أجل الإستماع والتحقيق معهما حول قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية والسدود.
ووجهت لوزير الموارد المائية السابق ارزقي براقي والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال تهم. تتعلق بالفساد وهي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp