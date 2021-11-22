محاكمة سلال.. التماس 7 سنوات حبسا نافذا في قضية فندق يوقاريثن بالاص ببجاية

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الاثنين، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال عبد المالك مع التماس تغريمه مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما التمس وكيل الجمهورية على باقي المتهمين كل من رحيال مصطفى كريم و لعلاوي محمود ولد الطيب زيتوني. و ايدير ابراهيم عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة.

كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبس لعلاوي محمود، و 100 الف دج غرامة مالية نافذة.

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