محاكمة شاب مخمور حطم عدة سيارات بطريق عمومي بسيدي فرج

تابعت محكمة الشراقة شابا في العقد الثالث من العمر بتهمة التحطيم العمدي لملك الغير، السُّكْر العلني والتلفظ بعبارات خادشة للحياء في مكان عام.

وذلك على خلفية افتعاله حالة من الفوضى بعد خروجه من ملهى مخمورا في حالة هستيرية. وإقدامه على تحطيم عدة سيارات بواسطة الحجارة، ما استدعى تدخل مصالح الأمن.

هذا، وقد تلقت مصالح الضبطية القضائية بلاغا بوجود شخص في حالة سكر يقوم بتحطيم سيارات بواسطة الحجارة. ويتلفظ بعبارات خادشة للحياء بطريق عام بالقرب من ملهى “بالوبيتش” بسيدي فرج. وعليه، تنقلت مصالح الدرك لعين المكان حيث تم توقيف هذا الأخير، والتحقيق معه.

وخلال استجوابه، اعترف المتهم بتحطيم سيارات الضحايا الثلاث، منهم مغتربان بالخارج كونه كان في حالة غضب.

دفاع المتهم، وبمرافتعه، أكد أن الضحايا تنازلوا عن الدعوى وأن بقية الضحايا رفضوا التنقل للمحكمة. وطالب باستبعاد بقية التهم المتعلق بالسكر العلني بحكم عدم وجود أي محضر تحليل يثبته.

وعليه، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دينار غرامة مالية.