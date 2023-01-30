محاكمة شبكة إجرامية تتاجر بالاسلحة النارية بين إقليمي العاصمة والوادي

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين. في محاكمة شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالاسلحة النارية من مختلف الانواع بين العاصمة ولاية الوادي. مقابل مبالغ مالية متفاوتة تصل ال 40 مليون للقطعة الواحدة.

بحيث كان المتهمين المنحدرين من حي بوزريعة بالعاصمة يقوم بتمويلهما تاجر يقطن بالوادي بالاسلحة الذي يعقد معهم صفقات شراء الاسلحة في بناية في طور الانجاز بعاصمة الولاية أما صفقات البيع فكانت تتم بمحطة نقل المسافرين بالاخضرية.

وتضم الشبكة 7 متهمين من بينهم اثنين موقوفين ويتعلق الامر بالمدعو ” ب.ح” بائع مجوهرات بولاية سطيف والمدعو “”ب.س” تاجر في بيع وشراء السيارات.

وسيواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية المتاجرة في السلاح والذخيرة وحمل سلاح من الصنف الخامس.