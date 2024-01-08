محاكمة شبكة إجرامية قامت بتهريب قرابة 12 قنطار “زطلة” من تلمسان إلى البليدة

أطاحت فرقة الدرك الوطني بالبليدة بشبكة إجرامية منظمة، مختصة في المتاجرة وتهريب المخدرات عبر الحدود لها امتداد دولي. بحيث يقوم افرادها بجلب كميات معتبرة من المخدرات من نوع ” الكيف المعالج”. التي مصدرها من دولة المغرب على متن مركبة من نوع ” تويوتا هيليكس” من إقليم ولاية تلمسان الى غاية ولاية ورقلة. ومن ثم الى خارج الوطن عبر الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية.

كما يقود الشبكة الإجرامية باروناني خطيرين، أحدهما مقيم بولايه البليدة أما شريكه فينشط في التهريب بولاية وهران .

بحيث كللت العملية، بحجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت ب 11 قنطار و 20 كلغ. بالاضافة الى حجز 17 مركبة وتوقيف 11 شخصا، فيما بقي البارونين “ك. بوعلام” المدعو “الحاج” وشخصين آخرين في حالة فرار.

وتوبع المتهمون الـ11 من بينهم 5 موقوفين أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين. بجناية الحيازه والشراء أثناء البيع وعرض للبيع. وتخزين. ونقل المخدرات بطريقة غير شرعية، في اطار جماعة اجرامية منظمة، جنحه تبييض الأموال في اطار جماعة منظمة، وجنحتي تزوير. واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة وضع للسير مركبه لا تتطابق مع مركبة.

عملية تفكيك أفراد العصابة الاجرامية، جاء إثر معلومات تلقتها المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالبليدة، بتاريخ 11 فيفري 2019.تتعلق بنشاط عصابة مختصة في تهريب المخدرات عبر الحدود بكميات معتبره لها. امتداد دولي بالاضافة الى عده ولايات، بعد جلبها من اقليم ولايه تلمسان في إتجاه ولايه وهران قسنطينه. تبسه ورقله ومن ثم الى خارج الوطن عبر الحدود الشرقيه والجنوبيه الشرقيه كما يقود هذه الشبكة باروناني يتواجد احدهما بالبليدة وشريكه بولاية وهران.

خطة محكمة بالطريق السيار شرق غرب

وعليه تم وضع خطة محكمة بالطريق السيار شرق غرب باقليم بلدية بوفاريك. كللت توقيف المركبة المشبوهة، من نوع “تويوتا هيليكس” التي كانت قادمة لمدينه وهران.

مع فرار سائقها وبعد تفتيشها تم العثور على كميه من المخدرات مخدرات للوسائل التقنيه تمديد الاختصاص الى مدينه وهران. في تاريخ 2 فيفري 2019 حينما. اين تم توقيف احد عناصر الشبكه الفاعلين وحجز مركبتين وكميه ثانية مقدرة بـ4 قناطر و90 كلغ من المخدرات. وفي نفس الوقت تم توقيف شخصين بمدينة البليدة، وحجز 3 مركبات و90 كلغ من المخدرات في نفس الوقت.

وبعد استغلال تطبيق تقنية تحديد المواقع، تم رصد المركبة أخرى مركونة بمدينة “بني تامو”. بعد تفتيشها عثر بداخلها على كميه ثالثة من المخدرات ب 4قناطير و 22 كلغ، مع حجز مركبتين وتوقيف شخص واحد.

وفي نفس الإطار، تم توقيف شخص آخر بمدينة بني مراد لولاية البليدة، بالاضافة الى شخصين آخرين في نفس المدينة. بتاريخ 13 فيفري 2019، كما تم حجز سيارة واحدة ببلدية “بوعرفة”” مع استرجاع 4 سيارات أخرى ملك الوكالة لكراء السيارات بالبليدة .

وعليه بتاريخ 14 فيفري 2019، تم تفتيش الحظيرة حيث تم حجز سيارتين، وبعد سماع الاشخاص الموقوفين، واستغلال الهواتفهم النقالة باستعمال تقنية GPS, تم توقيف عناصر الشبكة واسترجاع مركبات كانت تستغل في نقل المخدرات، وأخرى متحصل عليها من عائدات المتاجرة بالمخدرات .

عند سماع المشتبه فيه “ق. احمد”اكد انه مسبوق قضائيا، بسبب المتاجرة بالمخدرات وأودع المؤسسة العقابيه بمعسكر وخرج منها سنه 2017، بعدها تعرف في السجن على شخص يدعى ” لوناس تلمساني” 54 ستة، ليتصل به بعدها هاتفيا المشتبه فيه “ك. بوعلام” المدعو “الحاج” واقترح عليه فكرة العمل معه في مجال تهريب المخدرات من الغرب ، فقبل الفكره اين قام بالعمليه الأولى، ونقل فيها شحنة من المخدرات، كانت على متن مركبة من نوع “رونو رونو ماستر” بمحطة بلدية “سيدي البشير” الى بلدية “كنستال” بولايةوهران.

ياسمينة دهيمي