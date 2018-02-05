محاكمة صلاح عبد السلام المتهم بهجمات باريس

يحاكم اليوم الإثنين المغربي صلاح عبد السلام ببلجيكا، وهو منفذ هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015 التي خلفت 130 قتيلا.

ووفق ما نقله مصادر إعلامية، فإنّ عبد السلام، من مواليد 15″ سبتمبر “1989 سيمثل اليوم للمرة الأولى أمام القضاء البلجيكي.

في جلسة علنية بتهمة المشاركة في تبادل إطلاق النارمع رجال الشرطة خلال مطاردته في العاصمة البلجيكية في مارس 2016.

وكان عبد السلام له صلة بتنظيم “داعش”، قد هرب من باريس بعد الهجوم في 13 نوفمبر 2015.

وأصدرت بطاقة بحث وتفتيش عنه في 14 نوفمبر، وكان متوجّها إلى بلجيكا.

وفي 18 مارس 2016، تمّت مداهمة منزل في حي مولينبيك في بروكسل، وأكّدت الشرطة الفرنسيّة اعتقال صلاح عبد السلام.