محاكمة عصابة من 4 أشخاص إستولت على 35 رأس غنم من مزرعة بعين البنيان

تمكنت مصالح الشرطة إثر حاجز أمني بالعاصمة من توقيف عصابة تتكون من 4 أشخاص أغلبهم مسبوقين قضائيا. فيما بقي اثنان في حالة فرار، اقدمت على تنفيذ عملية سرقة 35 رأس ماشية من مزرعة بعين البنيان.

ملابسات القضية التي عالجت تفاصيلها محكمة الشراقة بموجب إجراء المثول الفوري مساء اليوم، تعود لتاريخ 16 أكتوبر الفارط حين لفت انتباه مصالح الشرطة على مستوى حاجز أمني لشاحنة تقل مجموعة من الماشية تم شحنها بشكل مشكوك فيه. حيث تم وضع عدد منها فوق بعضها، حيث تم توقيف صاحب الشاحنة وتحويله على مركز الشرطة. وهناك تبين أن الماشية محل سرقة من قبل عصابة من مزرعة بعين البنيان.

وعلى إثر ذلك تحركت مصالح الأمن بالتحري في الملف، حيث تبين ان الشاحنة محملة بـ 16 رأس غنم كانت متجهة إلى بورقيقة بولاية تيبازة. وعليه تم توقيف سائق الشاحنة و مرافقه وتحديد هويتهما ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو” ب.ج” مسبوق قضائيا في قضية سرقة مواشي. بالإضافة كذلك إلى المدعو “ب.الحاج” وبتوسيع التحريات تبين ضلوع اربع أشخاص آخرين في العملية قام اثنان منهم بنقل 6 رؤوس عبر مركبة اخرى. ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ب.عبد الكريم”و”م.محمد”، والذين تمكنا من الفرار إلى متن سيارة ورفض الامتثال لأمر بالتوقف من قبل مصالح الأمن بالحاجز الأمني.

كما كشفت التحريات أن المتهمين كانوا يترددون على المزرعة محل السرقة على أساس صيادين للعصافير. فيما كانت نيتهم ترصد الأماكن و إحصاء عدد الماشية الموجودة داخلها وتحديد الطرق التي يمكن بها تنفيذ عملية السرقة. وواجه اثنان من المتهمين الموقوفين في الملف تهمة سرقة المواشي، فيما واجه البقية تهمة التستر وعدم التبليغ عن جنحة.

المشتبه فيهم ينكرون التهم المنسوبة اليهم

المتهم” ب.ج” وخلال محاكمته كشف أنه يعمل خضارا وصاحب طاولة لبيع الخضر و الفواكه بالسوق، وأنه تلقى بتاريخ الوقائع اتصالا من صديقه المتهم”ب.الحاح”. يطلب منه “كورسة” لنقل ماشية من مزرعة إلى بورقيقة مقابل 7 آلاف دج متراجعا عن تصريحاته في محاضر الضبطية التي اعترف فيها بتنفيذ عملية السرقة مع بقية المتهمين. الذي سبق له أن تورط معهم سنة 2022 وادين بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة.

من جهتهم أنكر باقي المتهمين علاقتهم بقضية السرقة والتستر عن جريمة محاولين التملص من المسؤولية الجزائية بنكران الواقعة. متراجعين أيضا على تصريحاتهم في محاضر الضبطية وخلال سماعهم أمام وكيل الجمهورية في التقديمة.

دفاع الطرف المدني أكدت أن المتهمين يستغلون دخولهم للمزرعة بغرض الصيد لترصد الأماكن، وتم تحديد الوقت بالثلث الأخير من الليل لتنفيذ عملية السرقة. الوقت الذي يخلد فيه راعي الغنم المكلف بالمزرعة للنوم. وأكدت أن الضحيتان تضررتا من الواقعة وتمكن من استرجاع فقط 19 رأس غنم، فيما توفي رؤوس غنم اخرى. و تم التصرف بالبيع بالرؤوس الباقية، وطالب بالزام المتهمين بدفع 500 ألف دج تعويض عن الضرر للضحيتين صاحبا المزرعة.

وكيل الجمهورية إلتمس توقيع عقوبة 5،سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين مع 100 ألف دج غرامة مالية مع إصدار امر بالقبض،ضد المتهمين الفارين.