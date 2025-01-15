محاكمة عن بعد لسمسار اتهم بخيانة وديعة بقيمة مليار بالشراقة

تابعت محكمة الشراقة اليوم أربعيني يدعى”م.ع” موجود رهن الحبس المؤقت ومحاكمته بتهمة خيانة الأمانة. وذلك على خلفية شكوى قيدها ضده صاحب شركة كراء سيارات باسطاوالي. اتهمه بالعكوف على إرجاع له مبلغ مالي يقدر بمليار سنتيم سلمها له على أساس وديعة.

وحركت محاكمة المتهم بعد الدعوى المرفقة بادعاء مدني لدى قاضي التحقيق التي قيدها شخص يدعى “ر.ك”. صاحب وكالة لكراء السيارات بخصوص منحه للمتهم”م.ع” وديعة مالية بقيمة قدرها بمليار سنتيم. حرر بموجبها عقد لدى موثق باسطاوالي، غير أن هذا الأخير، رفض تسديد المبلغ. حيث فصلت المحكمة سابقا وقضت بإدانة المتهم غيابيا بعامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج.

المتهم مثل للمحاكمة بعد معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده، وفي محاكمة جرت عبر تقنية التحاضر عن بعد أنكر ما نُسب إليه بخصوص الملف الحالي. وأكد أنه تعامل مع الضحية في مجال السيارات، حيث سلمه مجموعة من السيارات واتفقا على بيعها. وأنه حرر معه عقد وديعة بقيمة السيارات. وقام ببيع السيارات وتسديد قيمتها وتكررت المعاملات معه لعدة مرات ولم يكن هناك أي أشكال في الدفع. وأنه غير مستوعب للمتابعة الحالية مطالبا بحضور الضحية للمواجهة وطالب بإفادته بالبراءة.

غير أن المحكمة واجهته بثلاثة ملفات متابعة بخيانة الأمانة تقدر قيمتها بالملايير، حيث اعترف المتهم بها موضحا أنه سمسار في العقار والسيارات. وهو يواجه حاليا جميع الملفات، لكن الملف الحالي قام فعلا بتسويته.

كما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة ضده مع 100 ألف دج غرامة مالية، مع إرجاء النطق بالحكم لاشعار آخر.

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