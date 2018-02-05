محاكمة عهد التميمي تتأجل مرة أخرى

أجلت المحاكمة العسكرية للطفلة الفلسطينية عهد التميمي حتى 13 فيفري الحالي بعدما كانت مقررة في السادس من نفس الشهر.

وكان من المفترض ان تمثل عهد (17 عاما) أمام قضاء الإحتلال في 31 جانفي مع والدتها مريم.

لكن الجلسة أرجئت حتى السادس من الشهر الجاري قبل أن تؤجلها مجددا إلى 13 منه، بحسب ما صرح .

وأمرت السلطات الصهيونية بإبقاء عهد ووالدتها قيد التوقيف طوال فترة المحاكمة.

ووجهت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان انتقادات للسلطات “الإسرائيلية” حول طريقة تعاملها مع القضية.

بينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء احتجاز الصهاينة لقاصرين من بينهم عهد.

ووجهت النيابة العسكرية “الإسرائيلية” 12 تهمة للتميمي تتعلق بضرب الجنديين، بالإضافة إلى خمسة حوادث أخرى تشمل التحريض والتهديد ورشق الحجارة.