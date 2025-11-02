محاكمة غيابية لرعية عراقي اتهم بإصدار شيك بازيد من ملياري سنتيم من دون رصيد

تابعت محكمة الشراقة اليوم الأحد رعية عراقي صاحب شركة تعنى بالتجارة العالمية وتطوير الاستثمار بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وذلك على خلفية شكوى قيدها ضده مستثمر جزائري يتهمه بالتحايل عليه بسلبه مبلغ يفوق 2 مليار سنتيم تحت غطاء الدفع بمشروعه وتطوير استثماره و الفرار للخارج بعد تسليمه شيكا من دون رصيد.

وجاء تحريك الدعوى العمومية بعد شكوى قيدها الضحية تفيد أنه ابرم عقدا مضمونه تطوير مشروع استثماري مع الرعية العراقي الذي يملك شركة تعنى بالتجارة العالمية وتطوير الاستثمار، هذا الأخير قام بسلبه مبلغ 2 مليار سنتيم سلمها له لبعث مشروعه وتطويره، هذا الأخير الذي مثل أمام المحكمة وأكد أنه راح ضحية تحايل من المتهم وهو رعية من جنسية عراقية، الذي سلبه امواله وبعد مطالبته باسترجاعه سلمه شيكا لحساب من دون رصيد، دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا، وأكد أن القضية الحالية ظاهرا إصدار شيك بدون رصيد لكن خلفيتها نصب و احتيال حيث راح ضحية نفس الشخص وهو رعية اجنبي من جنسية عراقية حوالي 120 شخص بنفس الطريقة وأكد أنه تم فتح مؤخرا تحقيقات بخصوص هذا الأخير الذي حاول تحويل 7 مليون اورو من الجزائر إلى تركيا دون وجود معاملة تجارية، واشار أن المعني لاذ إلى الخارج مؤخرا وطالب بالزام هذا الأخير بدفع تعويض بقيمة 250 مليون دج.

وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية بضعف قيمة الشيك.

ج.ق