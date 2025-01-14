محاكمة غيابية لسيدة انتحلت صفة محامية ونشرت أخبارا لتشويه سمعة رجل أعمال بالشراقة

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية ضد سيدة تدعى”ب.س”. المتابعة غيابيا بتهمة القذف وانتحال صفة، بعد انتحالها صفة محامية. ومحاولة تشويه سمعة رجل أعمال مختص في العقار بالقذف من خلال نشر معلومات مغالطة عنه.

ملابسات الملف حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود لشكوى قيّدها رجل أعمال في العقار. تفيد أنه دخل في نزاع عقاري مع زوج المتهمة في قضية الحال المدعوة “ب.س”و انتهى النزاع بحجز أحد عقاراته بالشراقة. هاته الأخيرة وعقب ذلك حاولت بكل الطرق الإساءة إليه سواءً بنشر أخبار كاذبة ضده. أو محاولة التواصل في كل مرة مع معارفه خلال سعيه للقيام بصفقة تجارية وتشويه سمعته لدى مقربيه. محاولة دفعهم لمقاضاته أمام العدالة وهو ما سبب له ضررا كبيرا.

هذا ما أكده دفاع الضحية خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، مستعينا بشهادة سيدة أخرى تدعى”ج.ف”. هاته الأخير التي أكدت أنها تلقت مكالمة من المتهمة التي قدمت نفسها على أساس محامية. وطلبت منها مقاضاة الضحية بتهم كاذبة وذلك في محاولة لها لتشويه سمعته، أمام كل من يتعامل معه.

كما أن دفاع الضحية أكد وجود قرص به تسجيل يدينها، طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهمة بدفع له تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم.

وعليه طالب وكيل الجمهورية بتوقيع العقوبة السالف ذكرها.