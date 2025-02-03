محاكمة غيابية لشاب أجّر 10 سيارات من عند صهره واختفى بالشراقة

تابعت محكمة الشراقة، اليوم الإثنين غيابيا، شابا يدعى “ب.ن” بتهمة خيانة الأمانة. و ذلك على إثر إخفائه لـ10 سيارات قام بتأجيرها من عند صهره. وهو صاحب شركة مختصة في كراء السيارات بالشراقة. والتي تقدر قيمتها بـ 2.1 مليار سنتيم.

تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال، جاء عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة. من قبل صاحب شركة لكراء السيارات، ضد صهره المدعو”ب.ن”. تفيد أنه قام بكراء 10 سيارات من عدة أنواع لمدة سنة. حيث التزم في الفترة الأولى المقدرة بـ 3 أشهر بتسديد قيمة الإيجار مع التمديد. كما أنه تهرب لاحقا عن التزاماته، ورفض إعادة السيارات إلى الشركة مما كبد الشركة خسائر مالية تقدر بـ 1.9 مليار سنتيم بعد فسخ عقود كانت موقعة مع عدة زبائن.

دفاع الضحية رافع في الملف، معتبرا أن مسيّر الشركة الضحية سلّم السيارات محل المتابعة. بموجب ثقة وضعها في شخص المتهم بحكم أنه قريبه. وأن ذلك كلفه خسارة عدد كبير من الزبائن بعدما استولى المتهم على 90 بالمائة من حظيرة السيارات. كما ترك سيارتين فقط في الخدمة.

وأكد الضحية أن موكله لجأ لفسخ عقود شركته مع زبائنها، والتي كبدته خسائر بقيمة 19 مليون دج. كما أكد أن قيمة السيارات يقدر بـ 21 مليون دج وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في الملف. مع إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 41 مليون دج.

وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة. بالإضافة كذلك إلى 100 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده.

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