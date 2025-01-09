محاكمة غيابية لصاحب شوروم سيارات نصب على زبائنه وهرب للإمارات

تابعت محكمة الشراقة غيابيا صاحب شوروم للسيارات بالشراقة بتهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال. وذلك على خلفية شكوى تقدم بها شخص تفيد أن هذا الأخير أوهمه بشراء سيارة واستلائه على قيمتها ثم الفرار إلى الإمارات العربية المتحدة. بعدما راح ضحيته عدة أشخاص آخرين وقعوا ضحية النصب والخيانة.

ملابسات قضية الحال تعود لشكوى تقدم بها مواطن، تفيد أنه تقرب من شوروم للسيارات خاصة بالمتهم الفار من أجل شراء سيارة بمبلغ 350 مليون سنتيم. حيث سلمه المبلغ على أن يتسلم المركبة بعد أجل محدد، غير أنه تفاجأ بالشوروم مغلق لدى تقربه منه في الموعد المحدد. كما اكتشف ان المعني قام ببيعها والسفر إلى الإمارات العربية المتحدة.

كما اكتشف أن العديد من الزبائن وقعوا ضحايا لعملية واحتيال خطط لها هذا الأخير. وهو ما أكدته دفاعه التي أشارت أن العديد من الشكاوي والملفات القضائية مطروحة حاليا أمام محكمة الشراقة بالنصب والاحتيال والخيانة ضد المتهم الفار.

وطالب بقبول تأسس موكلها طرفا مدنيا في القضية، مع إلزام المتهم بإعادة المبلغ محل المتابعة والمقدر ب 350 مليون سنتيم.

مع تعويض بقيمة مليون دج. في حين التمس وكيل الجمهورية توقيت عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف في حق المتهم.