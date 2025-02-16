محاكمة غيابية لصاحب موقع إلكتروني إحتال على قاصرة وسلبها 4 ملايين سنتيم

تابعت، محكمة الشراقة، غيابيا صاحب موقع للبيع الإلكتروني بتهمة النصب والإحتيال عقب شكوى قيدتها سيدة تتهمه باستعمال مناورات إحتيالية في حق إبنتها القاصر. التي تقدمت بطلب لشراء هاتف نقال والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 4 ملايين سنتيم.

تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى قيدتها سيدة تفيد أن إبنتها القاصر راسلت أحد المواقع المخصصة للبيع الإلكتروني التي تقدم عروض بيع الهواتف النقالة. واتفقت معه على شراء هاتف نقال ذكي، أين طالبها بتحويل له قيمة الهاتف والمقدر بـ 4 ملايين سنتيم بحسابه البريدي، من أجل إيصال الهاتف لها. غير أن هذا الأخير اختفى بعد تحويل المبلغ، لتتهمه بالنصب عليها والاستيلاء على اموالها.

الضحية القاصر حضرت رفقة والدتها للمحاكمة وأكدت وقوعها ضحية نصب و احتيال من المتهم الغائب. وطالبت على لسان والدتها بالزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 40 مليون سنتيم عن الضرر اللاحق بها.

من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور