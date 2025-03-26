محاكمة غيابية لمسيّر صفحة للبيع الإلكتروني سلب فتاة 4.5 مليون سنتيم

تابعت محكمة الشراقة اليوم مسيّر صفحة إلكترونية يدعى”م.س” غيابيا بتهمة النصب و الاحتيال. وذلك على خلفية إيهامه فتاة بشراء هاتف نقال بالتقسيط على الفايسبوك. والاستيلاء على الشطر الأول من قيمته والمقدر بـ 4.5 مليون سنتيم.

في حلقة جديدة من مسلسل عمليات النصب والاحتيال التي عالجتها محكمة الشراقة مؤخرا. والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. بعد إيهامهم بعروض مغرية لصفقات بيع هواتف نقالة ذكية بالتقسيط ثم التحايل عليهم.

وجاءت متابعة المتهم في ملف الحال، بعد شكوى تقدمت بها فتاة عشرينية حضرت أمام المحكمة. و أكدت أنها راسلت شخصا على الفايسبوك بعد تقديمه لعروض بيع هواتف ذكية بأسعار مغرية وبنظام التقسيط. حيث اتفقت معه على شراء هاتف، وطلب منها إرسال له مبلغ 4.5 مليون سنتيم، كشطر اول من قيمة الهاتف. وتم ذلك بتحويله عبر حسابه البريدي، على أن تكمل ما تبقى من قيمته بالتقسيط.

لتتفاجأ به بعد عملية التحويل المالي يختفي ويحضرها من المتابعة، لتكتشف وقوعها ضحية نصب واحتيال. لتتقدم مباشرة بشكوى أمام مصالح الشرطة المختصة قي الجريمة الالكترونية. أين قدمت جميع المعلومات المتعلقة بالمتهم، حيث تم تحديد هويته عن طريق حسابه البريدي، ومتابعته بتهمة النصب والاحتيال.

المتهم تغيب عن المحاكمة فيما حضرت الضحية طالبت بقبول تأسسها طرفا مدنيا في الملف. مع إلزام المتهم بدفع مبلغ 100 ألف دج تعويض عن الضرر.

وعليه و أمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.

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