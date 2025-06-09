محاكمة مسبوق ضبط متلبسا بترويج المخدرات على متن دراجة نارية بالشراقة

تمكنت مصالح الأمن بالشراقة من تحديد هوية شابين لاذا بالفرار خلال تنقلهما على متن دراجة نارية. ضبط بها كمية من المخدرات وشفرة حلاقة بها آثار المخدرات، تبين أنها كانت موجهة للترويج.

كما يعود انطلاق التحقيق في قضية الحال لمعلومات بلغت مصالح الأمن. تفيد وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات بعين البنيان. وتم تحديد هوية المشتبه فيه. ويتعلق الأمر بالمدعو”م.ع” مسبوق قضائيا. هذا الأخير الذي تم ضبط دراجته النارية بالشراقة. بعدما تركها ولاذ بالفرار رفقة شاب قاصر يدعى”ي.ب” مباشرة بعد مشاهدة رجال الشرطة. وبتفتيشها ضبط بها على 49.88 غ من المخدرات وشفرة حلاقة بها آثار المخدرات. وتم تحديد هوية المعنيان. أين تبين أن الأمر يتعلق بكل من “ب يانيس” قاصر و “م. عماد” مسبوق قضائيا هذا الاخير. وبتفتيش هاتفه عثر على عدة رسائل الكترونية تفيد قيامه بعملية البيع للمخدرات. وأخرى تخص طلبيات لقطع مخدرات.

وبعد تكثيف التحريات تم توقيف المتهم”م.عماد” هذا الأخير الذي تم توقيفه بميناء الجميلة بعين البنيان. وبحوزته مبلغ مالي بقيمة 20 g ألف دج بالإضافة إلى 20 أورو. وبسماع أقواله امام محكمة الشراقة بخصوص تهمة حيازة بغرض البيع للمخدرات. وحمل سلاح أبيض محظور ، اعترف بخصوص فراره بالشراقة.

كما أكد أنه هرب بسبب حمل لقارورة غاز مسيلة للدموع وسكين كانا بحوزته. وأنكر علاقته بالمخدرات المضبوطة منوها أنه كان على متن الدراجة النارية رفقة ابن خالته. وأنكر أي علاقة له بالترويج أو العرض للبيع.

في حين، وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 700 ألف دج غرامة مالية.

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