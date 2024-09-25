محاكمة نائب رئيس بلدية جسر قسنطينة بتهمة انتحال صفة رئيس تحرير بقناة النهار

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس تسليط عقوبة عامين حبساً نافذاً و100 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق “م.م.ش” نائب رئيس بلدية جسر قسنطينة، لمتابعته بانتحال صفة رئيس تحرير بقناة النهار .

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة، مثُل المتهم الموقوف “م.م.ش” أمام هيئة المحكمة. ووُجهت له تهم انتحال صفة والتزوير واستعمال المزور، حيث اعترف بالتهم الموجهة إليه.

متناقضاً بذلك في تصريحاته، فتارةً يصرح بأنه وجد بطاقة عمل خاصة بالصحفي “أ.م” رئيس تحرير بقناة النهار. كانت ملقاة على الأرض بمسرح محي الدين بشطارزي وقام بوضع صورته عليها. و تارة أخرى صرح بأن الضحية هو من قام بمنحه تلك البطاقة في سنة 2014.

وأكد بانه استغلها لدخوله إلى الملعب فقط ولم يتم استعمالها في أمور أخرى. ملتمسا من هيئة المحكمة أقصى ظروف التخفيف والعفو عنه،.

هذا وقد تأسست قناة النهار طرفا مدنياً في قضية الحال ملتمسة تعويض قدره مليون دينار جزائري، عن الضرر الذي تعرضت له. ليحدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.