محاكمة والي تيبازة السابق غلاي موسى بمجلس قضاء الجزائر يوم 3 نوفمبر

برمجت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 3 نوفمبر المقبل قضية الفساد المتابع بها والي تيبازة الأسبق موسى غلاي. رفقة مدير املاك الدولة السابق لتيبازة بوعمريران علي ومدير الصناعة والمناجم السابق لولاية تيبازة حدو عبد الرزاق. ومتهمين اخرين متابعين في تهم تتعلق بمنحهم عقارات فلاحية ومشاريع تابعة لأملاك عمومية لعدة مستثمرين بطريقة مخالفة للقانون.

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بالفساد وهي منح عمدا إمتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية وتبديد العمدي لممتلكات عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة. وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 26 فقرة 02 من قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية من الفساد ومكافحته.

وللتذكير سبق وأن أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد المتهم والي تيبازة السابق عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. مع حرمانه من الترشح والإنتخاب لمدة 5 سنوات بتهمة اساءة استغلال الوظيفة و برائته من باقي التهم المنسوبة اليه. فيما اصدرت المحكمة احكاما اخرى متفاوتة تراوحت مابين البراءة الى عامين حبسا نافذا.

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