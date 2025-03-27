محاكمة وفاة مارادونا.. حبس حارسه وتفاصيل صادمة

تصل محاكمة وفاة ديغو مارادونا إلى مرحلة حاسمة اليوم الخميس،عندما يخوض قضاة المحكمة الجنائية الثالثة في سان إيسيدرو في تفاصيل دخول مارادونا إلى المستشفى ونتائج تشريح الجثة الذي أجري في 25 نوفمبر 2020.

ولن يشارك أفراد الأسرة بشكل مباشر في هذه المحاكمة، ولكن فريق الطب الشرعي هو الذى سيدلى بشهادته.

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أنه بعد استراحة قصيرة من جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، والتي انتهت باعتقال جوليان كوريا، حارس مارادونا ، بتهمة شهادة الزور، سيواصل القضاة مهمتهم في التعرف على الأيام الأخيرة لمارادونا.

وأكدت مصادر للصحيفة الأرجنتينية أن أن كلا الإجراءين الطبيين سيشملان سبعة من العاملين في المجال الصحي المتهمين، إلا أن الأطباء الذين شاركوا في التشريح فقط هم من سيشهدون ، اليوم . وهذا فريق الطب الشرعي من مشرحة سان فرناندو، حيث تم إجراء فحص ما بعد الوفاة أيضًا على ناتاشا جايت.