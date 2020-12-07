محاكمة ولد عباس.. هكذا تلاعبت منظمات طلابية بأموال التلاميذ المعوزين

تتواصل لليوم الثاني على التوالي محاكمة وزيري التضامن الأسبقين جمال ولد عباس وسعيد بركات بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقوانين.

القاضي ينادي على المتهم فارس بن جغلولي الأمين العام للطلبة الجزائريين وعضو سابق بالمنظمة.

القاضي: انت أيضا تكونت في الطب؟.

بن جغلولي: لالا في الحقوق.

القاضي كم قضيت في العمل؟.

بن جغلولي: منذ 2013 إلى يومنا هذا.

القاضي بالنسبة لتهمة التبديد الصفقة.

بن جغلولي: لست أدري لماذا أنا متهمَ، العمليات التي قمنا بها بطلب من الوزارة.

بن جغلولي: الحافلات المدرسية كانت من 1643 حافلة وزعت في إطار التضامن الوطني بالبلديات، لدينا وثائق تبربرية خاصة بهم.

القاضي:أنتم كمنظمة طلابية هل عادي في رأيك توزعوا الحافلات.

بن جغلولي: نحن كمنظمة ننشط في كل المناطق، دور الأيتام، مطاعم الرحمة، المداشر، كانت لنا عدة نشاطات المنظمة تبنتها.

الدفاع: هذه المبالغ التي صرفت في تيغنتورين أمر بها المتهم بموجب مراسلة من الوزارة.

القاضي :أنت في الفترة التي كنت تشغل فيها أمين عام، كم اتفاقية أُبرمت.

بن جغلولي: لا توجد أي اتفاق… وسبق وأن أرجعت 70 مليار سنتيم مبلغ فائض بعد العمليات التي قمنا بها.

القاضي: المتهم غير موقوف عامر سيدي أحمد أنت كنت أمين المال منظمة الوطنية الجزائريين.

القاضي: أنت عملت من الوزير ولد عباس وابرمتم الاتفاقيات؟.

المتهم: اول اتفاقية في 2010 حسب المواضيع أولها متعلقة بالأدوات المدرسية وأخرى برمجت في إطار الكوارث الطبيعية في 2011.

القاضي: من مكلف بالمالية والوسائل؟.

المتهم: أنا طبعا.

القاضي كنت طالب في ذلك الوقت.

المتهم: لا لعندي دكتورا في الهندسة الميكانيكية.

القاضي: كيف كنت تسير الأمور المالية القاضي أعطيني تصور عن العمل؟

المتهم: بعد عقد الاتفاقية تعطى أوامر مرسلة مباشرة الاتفاقية الأولى 30 مليار نستيم للحافلات، نعرف أن المبلغ نضخوه في حساب المنظمة ثم يعقد اجتماع لأجل الإعلان على مستوى الوزارة.

المتهم: حتى الممولين الذين يأتون للوزارة على علم.

القاضي: لماذا الوزارة هي من تقوم بإعلاناتها؟.

القاضي: هذه اتفاقيات مخالفة لأنك شاركت في التبديد لأن الوزارة منحت الاتفاقيات لمنظمات تسيرها عوض أن تقوم هي بهذه المهام؟.

المتهم: نعم أنا أعلم هذا بعد عقد الاتفاقية تنفذ وفيه محاسبة داخليا، الوزارة هي التي تحدد عدد الحافلات أو كمية المواد الغذائية.

القاضي: مجلس المحاسبة يقول لا توجد محاضر التسليم؟.

المتهم: كل العمليات مثبتة بوثائق وأنا كنت أعملها.

القاضي: لماذا مجلس المحاسبة لم تزود بالوثائق.

المتهم: والله كل شي موثق.

المناداة على المتهم غير موقوف تومي نصر الدين

القاضي: تفضل انت محافظ حسابات في جمعية الاتحاد الطلابي “لونيا متابع بجنحة عدم الإبلاغ أفضل ماذا تقول.

المتهم:توجد قاعدة قانونية لم نر أي شي نستطيع أن نقول أو نبلغ انه غير قانوني ولو قلنا لكان هذا تعسف لأنه ليس لنا الحق.

القاضي: بمعنى تقرير مجلس المحاسبة صحيح.

المتهم نعم صحيح.

القاضي: يعني لا توجد تجاوزات في الإنفاق؟

المتهم: نعم نحن مهمتنا تفقد الوثائق.

القاضي: بالنسبة لبن حبيلس وشريف كمال شوقي.

المتهم : الحقيقة بن حبيلس لا أعرفه الوزير لأول مرة رأيته في التلفاز .

القاضي: لا لست اقصد معرفة شخصية بل عمليا من حيث الوثائق.

المتهم: انا في رأيي “عندهم الحق”.

القاضي: من كان يرأس الجمعية .

المتهم: شوقي.

القاضي: في رأيك هذا عادي يزاول مهنته في المنظمة وفي الوزارة في نفس الوقت الأموال يراقبها المراقب المالي انا محافظ حسابات اراقب الصفة القانونية والوثائق.

القاضي: في الاتفاقيات كانت حاضرة هذه الأشياء كل الوثائق.

المتهم: نعم كل الوثائق متوفرة خدمنا مرات لغاية الليل لأجل تفقد الوثائق.

الدفاع: هل كان يعد التقارير.

المتهم : لسنا متعودين عليها وعملت تقارير جزئية.

القاضي لمن كانت موجهة.

المتهم: لوزارة التضامن.

القاضي: ماذا مضمونها؟

المتهم: تتفقد أن عملوا بها بصفة قانونية لمتابعتها من طرف الوزارة.

القاضي: آخر تقرير عملته المتهم 2011.

القاضي :المتهم غير موقوف زناقي محمد الأمين انت متابع بالمشاركة بالتبديد والمشاركة في إبرام صفقات عمومية مدان من طرف سيدي أمحمد بعام حبسا غير نافدة انت صيدلي عندك تكوين صدلية.

المتهم: عملت كصيدلي حر وعملت امين الخزينة بالمنظمة منذ 1989 إلى غاية 2002.

القاضي في تلك الفترة في اتفاقية حافلات النقل المدرسي لم تكن تقارير ومحاضر تسليم… ماذا تقول؟

المتهم: آنذاك اتصلت كنت أمضى العقود مع الوزارة.

القاضي: يقولون ليس هناك وثائق لتسيير المال العام.

المتهم: لو اقول الحقيقة ولربما تضحكون عليا الوثائق كانت زوجتي تزعجها وتطلب مني حرقها… كنت احتفظ بها في المطبخ.. “يقصد أن الوثائق كانت موجودة”… لو الدولة تريد المحاسبة على الوثائق تحاسبني أنا.

القاضي: أجبني انت كنت مشرف عن الخزنة التي كانت تضخ فيها الوزارة الأموال.

المتهم :دوري التنفيذ وبخصوص التحقيق حول اتفاقية حافلات النقل المدرسي حققوا معي انا.

القاضي: لكن صرات حيحاية عليها قالوا ماشي جديدة ما نوع الحافلات ؟

المتهم: هيونداي لكن هذا الكلام مؤخرا القاضي لالا نفس الفترة 2006 حتى 2008.

الدفاع: هل الأموال تخص الجمعية أم أموال عمومية وفي ماذا صرفت يعطينا دليل بالوثائق؟المتهم: هذه وثيقة تخص الرصيد متعلقة بالحسابات.

المتهم: حسابات الجمعية تخص المؤتمرات بمشاركة أعضاء منهم الأطباء، الممولين، نتلقى منهم إعانات.

القاضي: لكن تلك أموال خلقك لتنظيم المؤتمرات.!؟

القاضي: المتهم عزازان انت متابع بالمشاركة في التبديد وبالرغم صفقات كنت مفتش بوزارة التضامن ومكلف بالدراسات على مستوى المؤسسات في 2010.

المتهم : نعم اتصل بي الأمين العام بوشناق وقال لي أنت مكلف بمهمة من طرف وزير التضامن سلمني شيك جمعية السلم والتضامن ممضي باسم ولد عباس.

القاضي من كان يرأس الجمعية. وقتها؟

المتهم: ولد عباس وبوشناق كان أمين عام بالوزارة تنقلت برفقة السائق لبنك الفلاحة بديدوش راد.

القاضي: لفائدة من الشيك؟

المتهم: كان باسمي.. ذهبت مع الأمين العام بوشناق لمكتب الوزير بركات وتسلمت وصل الاستلام القاضي: وكيف لك تسحب 2 مليارين دون أن تسأل؟

المتهم: لا أعرف طلبوا مني سحب المال سحبته لا أستطيع رفض أوامر الوزير وفيه شك ثاني بمناسبة قصف غزة سحبت 50 مليون لأجل تكاليف السفر الفيزا؟

القاضي من سلمك الشيك؟

المتهم: الوزير لأجل السفر لغزة كمصاريف النقل. .

القاضي لماذا تسافر لغزة بصفتك من؟

المتهم: لتسليم الإعانات .

القاضي تلك الأموال من حسابات الجمعيات.

الدفاع: من هو الوزير ولد عباس ام بركات.

المتهم : الشيك الأول 2 مليار من ولد عباس لأجل تسليمه للوزير بركات والشيك الثاني أيضا سلمه لي الأمين العام بوشناق للوزير أيضا.